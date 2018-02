Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Ole Einar Bjoerndalen že 25 let nastopa v svetovnem pokalu. Šestkrat je bil najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: EPA Dodaj v

Vse glasnejše govorice o slovesu šampiona Bjoerndalena v Oslu

Upor proti svetovnemu pokalu v Rusiji

28. februar 2018 ob 15:53

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Ole Einar Bjoerndalen, ki je bil na olimpijskih igrah v Pjongčangu le gledalec in pomočnik v ekipi žene Darje Domračeve, bo manjkal tudi prihodnji teden na tekmah svetovnega pokala v Kontiolahtiju.

Razširile so se govorice, da bo teden dni pozneje sklenil bogato športno pot na domačih tekmah v Oslu. 44-letni zvezdnik je še vedno najuspešnejši biatlonec vseh časov, letos pa se ni več uvrstil v norveško olimpijsko ekipo zaradi slabših dosežkov v sezoni.

Govorice o njegovem slovesu so vse glasnejše, poznavalci pa napovedujejo, da se bo to zgodilo že na predzadnji tekmi sezone na Holmenkollnu, ki naj bi jo osemkratni olimpijski prvak in zmagovalec 94 tekem za svetovni pokal izkoristil za slovo pred domačimi navijači.

Upor proti svetovnemu pokalu v Rusiji

Do konca sezone so še tekme v svetovnem pokalu v Kontiolahtiju, Oslu in Tjumenu v Rusiji. Vse večji je odpor proti finalu biatlonskega svetovnega pokala v Tjumenu, ki bo na sporedu med 22. in 25. marcem. Bojkot tekem sta že napovedali reprezentanci ZDA in Kanade, glasno o odpovedi razmišljajo tudi v taboru Češke.

Mednarodna biatlonska zveza je tekme v Sibiriji, te so bile vprašljive zaradi ruskega dopinškega škandala, dokončno potrdila šele pred desetimi dnevi v Pjongčangu. Pred tem je IBU Rusiji odvzel svetovni pokal v lanski sezoni, Rusi pa so morali vrniti tudi že dobljeno organizacijo svetovnega prvenstva leta 2021.

"Odločitev IBU-ja je popolnoma nesprejemljiva. V podporo čistemu športu in tudi zaradi naše varnosti ne moremo nastopiti v Tjumenu," so zapisali pri ameriški zvezi.

"V zdajšnji situaciji Rusija ne bi smela gostiti mednarodnih tekmovanj," je izjavil predsednik češke zveze Jiri Hamza. "Naše stališče je jasno in bilo bi narobe, če bi ga zdaj spreminjali," je še dodal.

A. G.