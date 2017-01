Vse je bilo (pre)hitro odločeno: Po naslov New England in Atlanta

Tekmo leta bo gostil Houston

23. januar 2017 ob 07:32

New York - MMC RTV SLO

Na Super Bowlu bosta čez dva tedna za naslov najboljše ekipe ameriškega nogometa v Ligi NFL igrala New England in Atlanta.

Konferenčna finala običajno veljata za tekmi, na kateri se igra kakovosten in izenačen nogomet, a razplet je bil podoben večini tekem v letošnji končnici, ko so gledalci videli precej enosmerni promet.

Brady na lovu na peti prstan

New England je v finalu Konference AFC zlahka premagal Pittsburgh in bo že devetič igral na Super Bowlu, kar je nov rekord. Tom Brady je pred svojimi gledalci vrgel za 384 jardov (klubski rekord v končnici) in tri zadetke. Brady je prve štiri tekme sezone izpustil zaradi škandala Deflategate, zdaj pa se bo potegoval že za svoj peti naslov prvaka.

Uspešen večer Chrisa Hogana

Podajalec Patsov se v prvih izjavah ni zmenil za kazen, ampak je poudaril: "Poglejte, moja motivacija so moji soigralci. Oni so tisti, ki so danes igrali tako dobro." Tokrat se je med njimi najbolj izkazal Chris Hogan, ki je ujel devet žog za kar 180 jardov in dva zadetka.

Bell se je poškodoval

Pittsburgh je na drugi strani izgubil po seriji devetih zmag. Že ob koncu uvodne četrtine je ostal brez vlečnega konja tekača Le'Veona Bella. Steelersi so sicer delali številne napake in bili brez možnosti za presenečenje.

Hitro 31:0 za Atlanto

Presenečenje v finalu Konference NFC pa ni bila zmaga Atlante nad Green Bayem (44:21), ampak predvsem nemoč Packersov. Gostitelji so že na samem začetku drugega polčasa povedli z 31:0 in tekma je bila odločena. Trije zadetki Green Baya je morda lepotno malo le popravil izid, a vtis ostaja enak - Falconsi so jih potolkli do tal.

Tudi Jones imel visoke številke

Prvi favorit za nagrado MVP-podajalec Atlante Matt Ryan je blestel (podaje: 27/38 za 392 jardov, štirje zadetki po zraku, enkrat pa se je v končno cono prebil celo sam). Lovilec Julio Jones je imel popolnoma enako statistiko kot Hogan (9 ujetih podaj za 180 jardov in dva zadetka).

Ryan: Glavni cilj je šele pred nami

"Gotovo bomo užili ta trenutek. Vsi vemo, kako težko je priti v veliki finale, to zdaj vem iz svojih izkušenj. A naš glavni cilj je šele pred nami," je bil zadovoljen Ryan, ki bo v deveti sezoni prvič igral na tekmi vseh tekem. Ta – 51. Super Bowl – bo čez dva tedna gostil Houston.

Liga NFL, konferenčna finala:



Konferenca AFC:

NEW ENGLAND (1) - Pittsburgh (3)

36:17 (10:0, 7:9, 16:0, 3:8)

Podaje: Brady 384 (3 TD); Roetlisberger 314 (TD, INT)

Tek: Blount 47 (TD); Williams 34 (TD)

Ujete podaje: Hogan 180 (2 TD), Edelman 118 (TD); Brown 77

Prosti streli: Gostkowski 31, 47, 26; Boswell 23.



Konferenca NFC:

ATLANTA (2) - Green Bay (4)

44:21 (10:0, 14:0, 13:15, 7:6)

Podaje: Ryan 392 (4 TD); Rodgers 287 (3 TD, INT)

Tek: Freeman 42, Ryan 23 (TD); Rodgers 46

Ujete podaje: Jones 180 (2 TD); Cobb 82

Prosti streli: Bryant 28; Crosby /.

