Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nemalo je bilo skeptikov, ko je Kelly Olynyk na začetku sezone prišel iz Bostona in podpisal štiriletno pogodbo vredno 50 milijonov dolarjev. A je 213 centimetov visoki košarkar upravičil v prvem letu upravičil vsak vloženi cent. Foto: EPA Dodaj v

Vse plača Kelly Olynyk!

Miami drugič v 24 urah odpravil Atlanto

5. april 2018 ob 08:11

Atlanta - MMC RTV SLO

Trener košarkarjev Miamija je takoj po uvrstitvi v končnico namenil počitek Goranu Dragiću, Dwyanu Wadu in Jamesu Johnsonu. Ne pa tudi Kellyju Olynyku, ki je bil junak gladke zmage Vročice v Atlanti.

Krilnemu centru Miamija sta manjkali le dve minuti do 1.700 odigranih minut v sezoni, s čimer je upravičen do bonusa enega milijona evrov. Olynyk se je trenerju zahvalil s petimi zadetimi trojkami in 19 točkami. "Večerja, pijače, pivo ... Vse bo šlo na njegov račun. Pogledal bom tudi, če so kje kakšne vstopnice za predstavo. Vse bom dal na njegov račun," se je šalil Spolestra.

Olynyk je vseh pet trojk (iz šestih poskusov) dosegel v drugi četrtini. "Bil sem v elementu. Zdelo se mi je, da vse kar bom vrgel, bo šlo skozi obroč," je povedal Olynyk. Miami je po njegovi zaslugi naredil delni izid 14:0, s katerim je povedel 42:36. Na koncu je Vročica odpravila Atlanto drugič v 24 urah, tokrat s 115:86.

"On je eden izmed najboljših strelcev. Na svojem metu, ki je postal pravo orožje, dela ves čas. Izbira prave položaje, nikoli ne pretirava. Meče takrat, ko ima odprt pogled proti obroču. Njegovo srce je vedno na pravem mestu," je Olynyka hvalil Spoelstra.

ATLANTA - MIAMI 86:115

Prince 20, Lee in Dorsey po 15; Richardson in Olynyk po 19, Winslow 18, McGruder 14.

DETROIT - PHILADELHIA 108:115

Tolliver 25 (7/8 za tri), Johnson 19, Bullock 15, Drummond 13 in 15 skokov; Redick 25 (5/7 za tri), Belinelli 19, Simmons 16, Ilyasova 13.



ORLANDO - DALLAS 105:110

Gordon 20, Artis 18; Jones 16.

TORONTO - BOSTON 96:78

DeRozan 16, Ibaka in VanVleet po 15; Morris 21, Monroe 17, Horford 16.

NEW ORLEANS - MEMPHIS 123:95

Moore 30 (7/10 za tri), Davis 28 in 12 skokov, Mirotić 25; Brooks 25, Rabb 16.



LA LAKERS - SAN ANTONIO * 122:112

Kuzma 30, Caldwell Pope 21; Aldridge 28, Murray 23, 10 skokov.

* - podaljšek

Tekme 5. aprila:

INDIANA - GOLDEN STATE

CLEVELAND - WASHINGTON

HOUSTON - PORTLAND

MILWAUKEE - BROOKLYN

UTAH - LA CLIPPERS

DENVER - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 78 56 22 71,8 BOSTON CELTICS 78 53 25 67,9 CLEVELAND CAVALIERS 78 48 30 61,5 PHILADELPHIA 76ERS 78 48 30 61,5 INDIANA PACERS 78 46 32 59,0 MIAMI HEAT 79 43 36 54,4 WASHINGTON WIZARDS 78 42 36 53,8 MILWAUKEE BUCKS 78 42 36 53,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 78 37 41 47,4 CHARLOTTE HORNETS 79 34 45 43,0 CHICAGO BULLS 78 27 51 34,6 NEW YORK KNICKS 78 27 51 34,6 BROOKLYN NETS 78 25 53 32,1 ORLANDO MAGIC 78 24 54 30,8 ATLANTA HAWKS 79 22 57 27,8 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 78 63 15 80,8 GOLDEN STATE WARRIORS 78 57 21 73,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 78 48 30 61,5 UTAH JAZZ 78 45 33 57,7 SAN ANTONIO SPURS 79 45 34 57,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 79 45 34 57,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 78 44 34 56,4 NEW ORLEANS PELICANS 78 44 34 56,4 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 78 43 35 55,1 LOS ANGELES CLIPPERS 78 42 36 53,8 LOS ANGELES LAKERS 78 34 44 43,6 SACRAMENTO KINGS 79 25 54 31,6 DALLAS MAVERICKS 79 24 55 30,4 MEMPHIS GRIZZLIES 78 21 57 26,9 PHOENIX SUNS 79 20 59 25,3

R. K.