Vseh sedem Slovencev na prvo tekmo, najboljši Kranjec

V petek ekipna tekma, v soboto pa posamična preizkušnja

13. julij 2017 ob 21:35

Wisla - MMC RTV SLO

V Wisli na Poljskem se je s kvalifikacijami začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Na prvo tekmo se je uvrstilo vseh sedem slovenskih skakalcev.

Najboljši izid je v prenovljenih kvalifikacijah, ko nastopa na tekmi nima zagotovljenega noben skakalec, dosegel povratnik po poškodbi Robert Kranjec, ki je bil s 119,5 m in 117,6 točke 19. Miran Zupančič je imel 29. rezultat s 121,0 m in 113,4 točke, Anže Lanišek (119,0 m) je bil 31., Peter Prevc (119,0 m) 33., Jurij Tepeš (116,5 m) pa 34. Na tekmo sta se uvrstila tudi 38. Anže Semenič (118,0 m) in 43. Bor Pavlovčič (116,5 m).

Kvalifikacije je s 128,0 m dobil Poljak Maciej Kot, domači uspeh je z drugim mestom dopolnil Dawid Kubacki, ki je pristal pri 125,0 m, tretji pa je bil Norvežan Daniel Andre Tande s 127,0 m. Na skakalnici Adama Malysza bo v petek ob 17.30 ekipna tekma, v soboto pa še posamična preizkušnja.

Spoored velike nagrade:

14.–15. 7.: Wisla (ekipna in posamična tekma)



29. 7.: Hinterzarten



12. 8.: Courchevel



26.–27. 8.: Hakuba



9.–10. 9.: Čajkovski



16.–17. 9.: Almaty



1. 10.: Hinzenbach



3. 10.: Klingenthal

T. J.