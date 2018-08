Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Nairo Quintana je Dirko po Španiji dobil pred dvema letoma. Na letošnji Dirki po Franciji je zasedel šele deseto mesto. Foto: EPA Richie Porte je odstopil na Touru po padcu na kockah pred Roubaixom. Foto: EPA Sorodne novice Štangelj za Vuelto izbral le Pibernika - Nibali glavni adut Bahrain Meride Dodaj v

Vuelta popravni izpit za poražence in osmoljence Gira in Toura

Porte podpisal za Trek Segafredo

23. avgust 2018 ob 17:34

Malaga - MMC RTV SLO

V soboto se bo s kronometrom v Malagi začela 73. dirka po Španiji. Glavni favoriti so Nairo Quintana, Richie Porte in Vincenzo Nibali. Na štartu bosta tudi Luka Pibernik in Luka Mezgec.

Cilj v Madridu bo 16. septembra, številni kolesarji pa bodo lovili formo za svetovno prvenstvo v Innsbrucku, kjer bo cestna dirka na sporedu 30. septembra. Zahtevne gorske etape na Vuelti bodo lepa priložnost za hribolazce, da preizkusijo noge pred dirko za mavrično majico na Tirolskem. Tako zahtevne trase v boju za naslov svetovnega prvaka ni bilo vse od leta 1995 v Bogoti, ko je slavil Španec Abraham Olano.

Izjemno močna ekipa Movistar je pogorela na Dirki po Franciji. Quintana je bil daleč od zmagovalnega odra, ena etapna zmaga v Pirenejih pa ni potešila velikih apetitov. Mikel Landa zaradi zlomljenega vretenca ne bo dirkal na Vuelti, Kolumbijec pa bo znova lahko računal na veterana Alejandra Valverdeja.

Porte zadnjič za ekipo BMC

Porte si je že v 9. etapi Toura zlomil ključnico in že drugo leto zapored ni končal najprestižnejše dirke na svetu. 33-letni Avstralec je podpisal dveletno pogodbo z ekipo Trek Segafredo. Zadnjo tritedensko dirko za BMC bo odpeljal prav na španskih cestah.

"Zelo sem vesel, da lahko potrdim, da bo v prihodnji sezoni dirkal za Trek Segaredo. V treh sezonah sem zelo napredoval pri ekipi BMC, letos sem dobil tudi Dirko po Švici. Čas je za nov izziv in prihodnje leto bom imel zares močno ekipo ob sebi na Touru, ki bo seveda glavni cilj," je pojasnil Porte.

Nibali se je na 12. etapi Dirke po Franciji 19. julija na vzponu na Alpe d'Huez zapel v trak fotoaparata neprevidnega gledalca ob cesti in padel. Italijan si je pri tem poškodoval vretence in končal dirko. Po operaciji je zmagovalec Dirke po Španiji leta 2010 pripravljen, a njegova forma je veliko vprašanje. Športni direktor ekipe Bahrain Merida Gorazd Štangelj upa, da se bo lahko boril za visoka mesta.

Simon Yates v vlogi kapetana

Brata Simon in Adam Yates bosta prvič dirkala skupaj za ekipo Mitchelton Scott. Simon bo v vlogi kapetana. Vse je kazalo, da bo dobil letošnji Giro, potem pa je na kraljevski etapi popolnoma pogorel na prelazu Finestre in zaostal več kot pol ure za Chrisom Froomom.

Rigoberto Uran je lani končal na drugem mestu na Dirki po Franciji, letos pa je odstopil in seveda bo zelo motiviran na španski dirki. Fabio Aru je dobil španski krog pred tremi leti in si želi rešiti sezono z odmevnim izidom. V ekipi UAE Emirates je tudi Dan Martin. Enake načrte imata tudi Jakub Fuglsang in Miguel Angel Lopez, Steven Kruijswijk pa bo kapetan ekipe Lotto NL-Jumbo.

Sedem gorskih etap in malo vožnje na čas

Favoriti ne bodo imeli veliko časa za ogrevanje, saj bo že na četrti etapi na sporedu vzpon na Alfacar (1440 m). Še pred prvim dnevom odmora bo na deveti etapi velik izpit ciljni vzpon ekstra kategorije na Covatillo (1965 m). Ključne bodo tri zaporedne gorske etape med 7. in 9 septembrom, ko bo na vrsti znameniti vzpon na jezera Covadonge (11,7 km s povprečnim naklonom 7,2 odstotka). Skupaj bo sedem gorskih etap in le en daljši kronometer (32 km).

km 25. 8.: Malaga, kronometer 8 26. 8.: Marbella-Caminito del Rey 164 27. 8.: Mijas-Alhaurin de la Torre 178 28. 8.: Velez Malaga-Alfacar 162 29. 8.: Granada-Roquetas de Mar 188 30. 8.: Huercal Overa-San Javier 155 31. 8.: Puerto Lumbreras-Pozo Alcon 185 1. 9.: Linares-Almaden 195 2. 9.: Talavera de la Reina-La Covatilla 200 3. 9.: prost dan 4. 9.: Salamanca-Fermoselle 177 5. 9.: Mombuey-Ribeira Sacra 208 6. 9.: Mondonedo-Punta de Estaca de Bares 181 7. 9.: Candas-La Camperona 175 8. 9.: Cistierna-Les Praeres 171 9. 9.: Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga 178 10. 9.: prost dan 11. 9.: Santillana del Mar-Torrelavega, kronometer 32 12. 9.: Gutxo-Balcon de Bizkaia 157 13. 9.: Ejea de los Caballeros-Lerida 186 14. 9.: Lerida-Andorra 154 15. 9.: Escaldes-Engordany-Collado de la Gallina 97 16. 9.: Alcorcon-Madrid 100

A. G.