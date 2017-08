Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alberto Contador bo pomahal v slovo na Dirki po Španiji. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vuelta zadnje dejanje Alberta Contadorja

34-letnik v karieri dobil Tour, Giro in Vuelto

7. avgust 2017 ob 11:40

Madrid - MMC RTV SLO

Alberto Contador je v videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu, sporočil, da se bo po koncu kolesarske Dirke po Španiji upokojil.

34-letnik je v svoji karieri dobil vse tritedenske dirke, Tour, Giro in Vuelto.

"Pozdravljeni vsi, rad bi vas obvestil o dveh stvareh. Prva je, da bom od 19. avgusta vozil na Vuelti, druga pa, da bo to moja zadnja dirka v vlogi profesionalnega kolesarja. To vam sporočam z veseljem, ne z žalostjo. To je odločitev, o kateri sem dobro premislil, in menim, da je to najboljše slovo, če se upokojim na domači dirki v moji državi. Prepričan sem, da so pred nami trije izjemni tedni," je v videoposnetku dejal Contador.

Španec je v karieri trikrat zmagal na Dirki po Španiji ter dvakrat na Dirkah po Franciji in Italiji. Med profesionalci ima 67 zmag. Črni madež nad njegovo kariero je dopinški prekršek iz leta 2010. El Pistolero je zaradi zlorabe klenbuterola takrat ostal brez skupne zmage na Dirki po Franciji.

R. K.