Saša Vujačić je največje uspehe dosegal v dresu Los Angeles Lakersov, s katerimi je dvakrat zapored (2009, 2010) postal prvak Lige NBA. Vujačić (drugi z desne) na fotografiji skupaj s soigralci 17. junija 2009 proslavlja prvi šampionski prstan. Levo ob Vujačiću Kobe Bryant. Foto: Reuters

Vujačić iz New Yorka v Fiat Torino

Če bo našel klub, se lahko vrne v Ligo NBA

29. avgust 2017 ob 16:15

Torino - MMC RTV SLO, STA

Slovenski košarkar Saša Vujačić se iz New York Knicksov, kjer je igral zadnji dve sezoni, seli k italijanskemu prvoligašu Fiatu iz Torina.

33-letni Vujačić ima v pogodbi z novim klubom možnost, da prekine pogodbo do 17. septembra, če se dogovori s katerim moštvom iz Lige NBA.

Vujačić je profesionalno kariero začel v Italiji pri moštvu Snaidero Udine, leta 2004 se je preselil v Ligo NBA, kjer je igral za Los Angeles Lakers, s katerim je osvojil dva šampionska prstana, New Jersey Nets, Los Angeles Clippers in nazadnje za New York Knicks.

Vmes je igral v Turčiji pri Andolu Efesu in Istanbulu, v Italiji v Reyer Venezia Mestre ter v Španiji pri Laboral Kutxi.

A. V.