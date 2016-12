Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Saša Vujačić je v 27 minutah dosegel dve točki ob metu 1/7. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vujačić ni izkoristil ponujene priložnosti

Beno udrih ni igral v porazu Detroita

29. december 2016 ob 08:06

New York - MMC RTV SLO

Saša Vujačić je tekmo Lige NBA proti Atlanti začel v prvi peterki New Yorka, vendar v 27 minutah ni pustil vidnejšega pečata. Knicksi so po podaljšku izgubili s 102:98.

Vujačić, ki je v dosedanjem delu sezone bolj ali manj grel klop, je dobil priložnost po poškodbi Courtneyja Leeja. Iz igre je od sedmih metov zadel le enega in tekmo končal pri dveh točkah. Izza črte je metal 0/3. Imel je še 5 skokov in podajo.

Nalogo Knicksom je precej otežil Carmelo Anthony, ki je bil v drugi četrtini izključen, ker je udaril Thaboja Sefolosho. "Udaril je s pestjo proti mojemu obrazu. Vesel sem, da so sodniki pogledali video posnetek. Sprejeli so pravilno odločitev," je incident komentiral Sefolosha, medtem ko je šel Anthony po tekmi mimo novinarjev brez besed.

Dennis Schroder je bil s 27 točkami prvi strelec tekme, center Dwight Howard je 16 točkam dodal 22 skokov. Pri New Yorku je bil s 26 točkami najučinkovitejši Derrick Rose, ki pa je izgubil žogo šest sekund pred koncem podaljška pri vodstvu Atlante za ena.

Schroder je na drugi strani zadel dva prosta meta za 100:97, nato pa je Sefolosha naredil nemunost in storil prekršek nad Kristapsom Porzingisom (24 točk) pri metu za tri točke. Latvijski velikan je zadel le enega, zadnjega je namenoma zgrešil, a žoga ni prišla do Knicksov. "Res sem super razočaran, ker sem zgrešil tako pomemben prosti met. Verjetno bom o tem razmišljal vso noč," je povedal 221 cm visoki center.

Detroit je na domačem parketu visoko s 119:94 izgubil proti Milwaukeeju. Beno Udrih ni stopil na parket.

ATLANTA - NEW YORK * 102:98

Schroder 27, Howard 16 in 22 skokov; Rose 26, Porzingis 24, Noah 14 in 16 skokov, Vujačić 2 (met 1/7), 5 skokov in podaja v 27 minutah.

DETROIT - MILWAUKEE 94:119

Harris 23, Drummond 16, Udrih ni igral; Parker 31, Antetokounmpo 23.

WASHINGTON - INDIANA 111:105

ORLANDO - CHARLOTTE 101:120

CHICAGO - BROOKLYN 101:99

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS 102:98

SAN ANTONIO - PHOENIX 119:98

DENVER - MINNESOTA 105:103

PORTLAND - SACRAMENTO 102:89

GOLDEN STATE - TORONTO 121:111

* - po podaljšku

Tekme 29. decembra:

CHARLOTTE - MIAMI

MEMPHIS - OKLAHOMA

CLEVELAND - BOSTON

UTAH - PHIALDELPHIA

PHOENIX - TORONTO

LA LAKERS - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 31 22 9 71,0 BOSTON CELTICS 32 19 13 59,4 NEW YORK KNICKS 31 16 15 51,6 BROOKLYN NETS 31 8 23 25,8 PHILADELPHIA 76ERS 30 7 23 23,3 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 30 23 7 76,7 CHICAGO BULLS 32 16 16 50,0 MILWAUKEE BUCKS 30 15 15 50,0 INDIANA PACERS 33 15 18 45,5 DETROIT PISTONS 34 15 19 44,1 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 32 18 14 56,3 ATLANTA HAWKS 32 16 16 50,0 WASHINGTON WIZARDS 31 15 16 48,4 ORLANDO MAGIC 34 15 19 44,1 MIAMI HEAT 32 10 22 31,3 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % OKLAHOMA CITY THUNDER 32 20 12 62,5 UTAH JAZZ 32 19 13 59,4 DENVER NUGGETS 32 14 18 43,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 34 14 20 41,2 MINNESOTA TIMBERWOLV. 32 10 22 31,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 33 28 5 84,8 LOS ANGELES CLIPPERS 34 22 12 64,7 SACRAMENTO KINGS 32 14 18 43,8 LOS ANGELES LAKERS 35 12 23 34,3 PHOENIX SUNS 32 9 23 28,1 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 32 26 6 81,3 HOUSTON ROCKETS 33 24 9 72,7 MEMPHIS GRIZZLIES 34 20 14 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 34 13 21 38,2 DALLAS MAVERICKS 32 9 23 28,1

R. K.