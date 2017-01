Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Matevž Skok je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Foto: EPA Selektor Veselin Vujović ni našel veliko kritičnih besed po odlični igri. Foto: Reuters VIDEO Skok zaklenil vrata za gl... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vujović: Drugi polčas smo odigrali v 'leru' in hranili moči za Tunizijce

Marguč: Naša najboljša tekma na letošnjem prvenstvu

16. januar 2017 ob 20:19

Metz - MMC RTV SLO/STA

Po gladki zmagi nad Makedonijo (29:22) je bilo v slovenskem taboru čutiti veliko zadovoljstvo. Gašper Marguč je poudaril, da je bila to najboljša predstava Slovencev na tem prvenstvu.

"Od prve do zadnje minute smo nadzorovali Makedonce. Drugi polčas smo zaradi velikanske prednosti lahko odigrali v 'leru' in hranili moči za torkovo tekmo s Tunizijci. Predstava mojih varovancev me je zelo zadovoljila, če sem pikolovski, potem je bilo slabih uvodnih deset minut v drugem polčasu," je bil zadovoljen selektor Veselin Vujović.

"Na makedonsko igro smo se dobro pripravili in vseskozi vedeli za vse pasti v njihovi igri. Makedonci nam niso kos v nobenem elementu igre, morda v moči, a tekaško in kondicijsko nam niso mogli slediti. Moji soigralci si zaslužijo vse čestitke, odigrali smo izjemno tekmo. Popustili nismo niti v drugem polčasu, vseskozi smo imeli niti igre v svojih rokah," je pojasnil najboljši igralec tekme Matevž Skok.

"To je bila naša najboljša tekma na letošnjem svetovnem prvenstvu. Uvodnega obračuna proti Angoli zaradi prevelike kakovostne razlike ne bom upošteval, medtem ko na drugi tekmi z Islandijo nismo bili pravi, izvlekli smo se z borbenostjo. Od prve minute dalje pa smo bili pripravljeni na Makedonce. V obrambi smo bili agresivni, ukradli smo veliko žog, dosegli nekaj golov na prazen gol, na vratih nas je podpiral izjemni Skok. Prikazali smo zares dobro predstavo," je razlagal Gašper Marguč, ki je dosegel štiri zadetke.

Marko Bezjak je dodal: "Od prve minute smo igrali na najvišji možni ravni. V obrambi smo bili agresivni, vse taktične naloge smo do potankosti izpolnili. Po tako prepričljivi predstavi lahko čestitam soigralcem za super zmago."

V osmini finala ne bodo igrali s Francozi

V tem trenutku je najbolj pomembno, da so se Slovenci v osmini finala zagotovo izognili obračunu z gostitelji svetovnega prvenstva. V osmini finala jih namesto "nepremagljivih" Francozov čakajo premagljivi tekmeci: Norvežani, Brazilci ali Rusi, morda celo Poljaki.

Vsi igralci in strokovno vodstvo je misli že usmerilo k torkovi tekmi. Slovenija je s Tunizijo že odigrala tri tekme na svetovnih prvenstvih, na njih pa je dosegla po eno zmago (Nemčija 2007), neodločen izid (Nemčija 2005) in poraz (Francija 2001).

"Tunizijo smo dodobra spoznali že na lanskih pripravljalnih tekmah za olimpijske igre v Riu. Gre za zelo agresivno ekipo, ki se bo želela maščevati za lanska poraza, predvsem za tekmo v Trbovljah, kjer je le malo manjkalo, da ne bi prišlo do množičnega pretepa. Najbolj pomembno bo, da igramo zbrano in preudarno in jim vsilimo naš način igre," je dejal krožni napadalec Vid Poteko.

