Vujović: Igrajte zadnjih deset minut, kot da je konec sveta

Rokometašem uspel izjemen preobrat za bron

29. januar 2017 ob 09:06

Pariz - MMC RTV SLO

"Ali veste, kdo je bil četrti v Riu? Ne veste? Nihče se ne spominja četrtega!" so besede, s katerimi je svoje varovance v končnico tekme poslal Veselin Vujović.

"Zdaj morate dati vse od sebe. Igrajte zadnjih 10 minut, kot da je konec sveta," je ob tem dodal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi. Njegova vrsta je pripravila nepozaben preobrat. Še v 40. minuti se je zdelo, da so v izgubljenem položaju. Tedaj je Hrvaška prednost znašala osem golov (16:24), kauboji pa so imeli vse niti igre v svojih rokah. Toda iz minute v minuto so jim pojenjale moči, na drugi strani pa so bili Slovenci vse boljši.

V desetih minutah je Sloveniji uspelo prepoloviti razliko (23:27) in Željko Babić je posredoval s "timeoutom". Vujović je znal motivirati slovenske rokometaše, da so nadaljevali v izvrstnem ritmu. Tri minute pred koncem je Darko Cingesar izenačil, na začetku zadnje minute pa je Borut Mačkovšek zadel za 31:30. Hrvatom je ostalo še 58 sekund, toda s fanatično borbenostjo v obrambi Slovenci čistega prostora za strel nasprotnikom do izteka rednega dela niso več pustili.

"V prelomnih trenutkih dvoboja sem vedel, da moji varovanci potrebujejo dodatno energijo. S skupnimi močmi, veliko vlogo pri tem je odigrala tudi naša klop z rezervnimi igralci, ki je soigralce v polju neprestano spodbujala, smo dobili veter v jadra. Dosegli smo nekaj lahkih golov, na vseh frontah igre nam je steklo, povrnila se je tudi naša vera v zmago. Na koncu smo naredili nekaj neverjetnega in izjemno sem zadovoljen. Kot igralec sem osvojil vse naslove, na reprezentančni sceni pa je to zame prva trenerska kolajna in upam, da tudi ne zadnja," je po tekmi povedal Vujović, eden izmed najzaslužnejših za veliki bron.

V videu si oglejte kratek izsek Vujovićevega nagovora med minuto odmora in podoživite neverjetnih zadnjih deset minut nepopustljivega boja za bron!

T. J.