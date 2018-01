Vujović: Igralci so dali vse od sebe, zato jim ne morem ničesar zameriti

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 33 glasov Ocenite to novico! Slovenski rokometaši so proti Čehom nadoknadili pet golov zaostanka, a za popoln preobrat je zmanjkalo dinamita. Spektakularna zmaga nad Španijo dan prej je zahtevala svoj davek. Foto: EPA Veselin Vujović je bil tudi na zadnji tekmi kritičen do sodnikov: "Kaj naj rečem, dobil sem rumeni karton, ker sem se prijel za glavo. Odvrnil sem mu, da zato, ker me boli glava. Ne, mi je dejal, to je protest. A če nekdo vzame kamero in snema trenerje Danske, Nemčije in Francije med tekmo, bo videl, kolikokrat se primejo za glavo. Če sem jaz hujši pri tem, potem takoj zapustim položaj." Foto: EPA VIDEO Vujović znova razočaran n... Sorodne novice Video: Po remiju s Čehi slovenski fantje odhajajo domov Peto mesto ne prinaša svetovnega prvenstva Dodaj v

24. januar 2018 ob 18:37,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 19:40

Varaždin - MMC RTV SLO

"Iskreno sem mislil, da bomo dobili tekmo. Bili smo blizu. A v odločilnih trenutkih nismo imeli ne znanja ne sreče. Po drugi strani pa je njihov zadnji strel končal v prečki, tako da bi lahko tudi izgubili," je po usodnem remiju s Čehi dejal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

Slovenija, ki je v torek v velikem slogu opravila s Španijo, je proti Češki potrebovala zmago, ki bi jo ohranjala v igri tudi za polfinale evropskega prvenstva na Hrvaškem. Obračun s Čehi je bil izčrpavajoč za obe strani, na koncu pa se je končal z izidom, ki za Slovenijo pomeni odhod domov.

Malo pozno smo vžgali motorje

"Fantom bom čestital za boj. Zdelo se je, kot da smo malo pozno vžgali motorje. A če nekdo zgreši sedemmetrovko, 'zicer' ali protinapad, mu ne moreš zameriti, če veš, da je dal vse od sebe. In fantje so tukaj dali vse od sebe. Zato jim moram za napake oprostiti in jim dati podporo. Fantje naj se zdaj umirijo in vrnejo v klube. Prvenstva ne bomo pozabili. Bo velika izkušnja za nas. Končali smo prvenstvo s štirimi točkami. Videli bomo, kaj nam bo to prineslo. Sem razočaran, a na neke dejavnike nisem mogel vplivati," je ocenil Vujović.

Dokler bom selektor, bo reprezentanca "grizla" parket

In nadaljeval: "Napravili bomo analizo, videli bomo, kje smo grešili. Zagotovo smo tudi naredili napake. A dokler bom selektor, bo reprezentanca dala vse od sebe. Včasih to ne bo dovolj za medaljo, včasih bo, a nikoli ne bomo odšli z igrišča brez boja. Grizli bomo, dokler bo mogoče. Ponosen sem, da sem selektor Slovenije."

Danes smo dobili razlago, da se na SP uvrsti le ena reprezentanca

Vujović je bil med prvenstvom precej kritičen do Evropske rokometne zveze (EHF). Tudi tokrat ni mogel mimo njene "nenadne" odločitve, da se z evropskega prvenstva na svetovno neposredno uvrsti le ena reprezentanca: "Rečeno nam je bilo, da bo z evropskega prvenstva na svetovno odšlo šest ekip, če bodo med prvo šesterico tudi Nemčija, Francija in Danska. Danes pa smo dobili razlago, da se to ne bo zgodilo, ampak da bosta podeljena dva 'wild carda'. A veste za koga? Če kateri izmed resnih reprezentanc spodrsne, ali pa bo podeljen kakšni reprezentanci z debelim proračunom. Spomnite se, da je bil v preteklosti podeljen Norveški in Nemčiji. Ne vem, kaj naj rečem na to?"

Janc: Razočaran sem

Blaž Janc po tekmi ni skrival razočaranja: "Težko je povedati kaj pametnega. Razočaranje je izjemno. Ni se nam izšlo po naših željah. Borili smo se, a na žalost izvlekli le remi. Njihov vratar Mrkva je bil izjemen oziroma smo slabo realizirali naše priložnosti. Tukaj so naredili razliko. Je pa Češka dokazovala skozi ves turnir, da je odlična ekipa."

Blagotinšek: Odigrali smo dobro prvenstvo

Blaž Blagotinšek pa je priznal, da je po trdi bitki izjemno utrujen. "V tekmo smo šli zelo medlo. Dobili smo poceni gole. Njim je šlo noter vse, nam nič. Njihov vratar je bil na visoki ravni, vse je branil. A do polčasa smo se vrnili v igro. Imeli smo možnost izenačenja v zadnji sekundi, a je nismo izkoristili. V drugem polčasu smo odigrali kar dobro obrambo, a na koncu nam je zmanjkalo sreče in mogoče tudi malo energije. Sem zelo utrujen. Bila je ena najtežjih tekem v karieri. Nerad jokam, rajši se borim. Poskušal sem dati vse od sebe. A kaj hočeš? Mislim, da smo odigrali eno dobro prvenstvo. Treba je gledati naprej. Čakajo nas kvalifikacije za svetovno prvenstvo, Tokio in tako naprej. Mogoče smo res najbolj 'kiksnili' na prvi tekmi proti Makedoniji. Če bi tam dobili še dve točki, bi bila čisto druga pesem," je sklenil steber slovenske obrambe.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1