Vujović: Kemija v ekipi je pomembnejša od kakovosti

Odmevi po tekmi Slovenija - Srbija

10. januar 2018 ob 09:50

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Če je selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović po zmagi nad Iranom kritiziral svoje varovance, pa je bil v torek zvečer v Murski Soboti upravičeno precej bolj zadovoljen, saj so Slovenci ugnali Srbe (36:32), prav tako udeležence evropskega prvenstva na Hrvaškem.

Zgodnje torkovo popoldne ni prineslo dobre novice v slovenski tabor. Jure Dolenec, ki se vrača po operaciji meniskusa, namreč ni "prestal" zdravniškega testa pri delodajalcu v Barceloni, tako da je moral odpovedati svoj nastop na Hrvaškem. Nekaj ur pozneje so njegovi kolegi znova dokazali, da ima slovenska reprezentanca kakovost in širino. Vujović je na obračunu s Srbijo s seznama 22 preizkusil 17 igralcev. Na klopi so ostali poleg poškodovanih Dolenca in Kavtičnika še Urh Kastelic, Saša Barišič Jaman in Gregor Potočnik.

Strategija vedno ista: Srce na parket

"V drugem polčasu smo spustili ročno zavoro. Mogoče nam je zaradi rotacije v zadnjih desetih minutah padla igra, a sem takšen človek, da vsem dam priložnost. Ne glede na vso smolo, moji cilji, strategija vedno ostajajo isti: srce na parket, 'do smrti', potem pa kar bo, bo. Ne bomo objokovali tistih, ki jih ni. Kar imamo, imamo. In poskušali bomo napraviti najboljše, kar lahko. Vedno menim, da je kemija v ekipi pomembnejša od kvalitete. In mi imamo dobro kemijo, dobro reprezentanco. Z mnogo stvarmi sem zadovoljen. Z obema vratarjema, Nikom Henigmanom, ki se je vrnil po poškodbi, in Miho Zarabcem, ki je vlekel napad. Moti me, da smo v drugem polčasu prejeli preveč zadetkov, a v teh tekmah to tako gre. Ko je odločeno, vsi malo popustijo," je analizo tekme strnil Vujović.

Vujović čaka, da se Mlakar sprosti

Prvi strelec tekme Blaž Janc je zelo dobro odigral tudi na desnem zunanjem. Bo tako tudi na Hrvaškem? "Videli bomo, ali bo Kavtičnik lahko zaigral. Vedno pravim, da je Janc dobra možnost za bolj odprte obrambe. Na prvenstvu bi jo lahko igrali Črnogorci. Na visoko obrambo 6-0 pa nisem prepričan, da je Janc pripravljen igrati. Vsekakor pričakujem, da se Žiga Mlakar sprosti, da odigra še boljše, da pokaže svoje strelske sposobnosti. Jasno je, da Mlakar nima genialnosti nekaterih drugih igralcev, a ima strel, ki ga moramo izkoristiti. Mogoče je boljši "šuter" od Kavtičnika in Dolenca, če govorimo le o tem vidiku. Vsekakor moramo izboljšati še nekaj stvari. Upam, da bomo skozi evropsko prvenstvo dvigovali formo," je končal Vujović, ki bo seznam 16 potnikov na prvenstvo določil po drugi tekmi s Srbijo, ki bo v sredo ob 18.00 v Velenju.

Janc: Lahko igram tudi na desnem zunanjem

Janc je bil po tekmi najbolj oblegan med (najmlajšimi) navijači, ki so ga prosili za skupno fotografijo ali podpis. O stanju v reprezentanci pa je dejal: "Na žalost nam Jure ne bo mogel pomagati, a s tem se moramo sprijazniti. Moramo se boriti še za tiste, ki jih ni. Verjamem, da bomo, ne samo na desni strani, ampak kot celotna ekipa, prikazali borbeno predstavo. Tako kot je selektor rekel, ne odstopamo od svojih ciljev. Ti ostajajo isti. Verjamem, da bomo pravi. Če bo selektor potreboval, da zaigram na desnem zunanjem, bom zagotovo dal maksimum."

Blagotinšek: Prejeli smo preveč golov

Blaž Blagotinšek je po poškodbi Mateja Gabra prva slovenska izbira na položaju krožnega napadalca. Po zmagi, za katero je garal na sredini obrambe, v napadu pa zabil pet golov, je povedal: "Gre za prvo močnejšo tekmo. Po mojem mnenju smo prejeli več golov. Obrambe še niso to, kar želimo. Mislim, da bomo formo na prvenstvu stopnjevali, in upam, da bomo dosegli dober rezultat. Vsaka tekma je poglavje zase in bomo videli na koncu." Podobno je ocenil Darko Cingesar: "To je bila prva naša težja tekma. Osebno nisem najbolj zadovoljen, ker vem, da lahko še veliko napredujemo, ampak hvala Bogu imamo še nekaj časa, da to popravimo. S poškodbo nimam več težav, smo jo pozdravili in upam, da bo tako tudi v prihodnosti."

Marguč: Dobra igra in lepa zmaga

Tudi Gašper Marguč je bil zadovoljen: "Lepa zmaga. Mislim, da smo prikazali dobro igro, mogoče zgrešili malce preveč čistih strelov, ampak to bo še vse prišlo na svoje mesto. Po drugi strani pa ni bila niti preveč intenzivna niti preveč groba tekma, saj si nihče ni želel kakšne poškodbe. Prava pripravljalna, a sem vesel, da smo na koncu zmagali mi. Kar se tiče Dolenca, so bile možnosti 50:50, tako da smo bili že malce pripravljeni na to. Zagotovo je Jure izredno pomemben igralec. Hendikep je, ker ga ne bo, a tu so Mlakar, Nejc Cehte, upam, da bo Vid pripravljen. Desni 'bek' bo dobro pokrit. Težko je sicer nadomestiti tako kvalitetne igralce, a širino imamo. Tisti, ki so do zdaj igrali manj, bodo zdaj več."

Mačkovšek: Prva tekma z Makedonijo bo najtežja

Za konec pa še ocena najvišjega v reprezentanci, 204 cm visokega Boruta Mačkovška, ki je dosegel dva gola. "Dobili smo 32 golov, kar je preveč. Zgrešili smo dosti 'zicerjev', kar si na prvenstvu ne bomo smeli dovoliti. Upam, da bomo tudi v sredo zmagali, tako da bomo prišli sproščeni in dobre volje v Zagreb. Mislim, da bo prva tekma proti Makedoniji najtežja. Velikokrat se na uvodnih tekmah zgodijo presenečenja. Makedonci imajo vrhunsko ekipo. Morali jih bomo vzeti najbolj resno od vseh. Najlepše je začeti prvenstvo z zmago. To ti vliva samozavest. Upam, da bo v Zagreb prišlo veliko slovenskih navijačev in da nas bodo podprli tako kot v Murski Soboti," se je že proti uvodni sobotni tekmi z Makedonijo ozrl Mačkovšek.

Aleš Vozel, @vozela1