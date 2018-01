Vujović: Ne vem, zakaj so izključevali moje igralce

Odmevi po tekmi Slovenija - Makedonija

13. januar 2018 ob 21:44,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 23:14

Zagreb - MMC RTV SLO

"Po 43 letih v rokometu očitno ne poznam pravil igre, ne poznam sodniških kriterijev, ne vem, zakaj so bili v večini primerov izključeni moji igralci," je po bridkem porazu z Makedonci dejal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujovič.

Vujović je bil izjemno kritičen do romunskih sodnikov Constantina Dinuja in Sorin-Laurentija Dinuja, ki sta Sloveniji namenila enajst izključitev (skupaj 22 minut), na drugi strani pa Makedoniji šest (12 minut).

Vujović imel slab občutek, ko je izvedel, da bosta sodila Romuna

"Vprašal sem delegate, za koga se igra ta igra. Ali zaradi igralcev in gledalcev ali pa zaradi njih, to je skupine ljudi, ki odloča o vsem. V trenutku, ko smo dobili romunska sodnika, se je pri meni pojavil strah, da bo to ena tekma, v kateri mi ne bomo vedeli, kaj naj delamo. In res, ko smo imeli priložnost, da se odlepimo na plus štiri, pet, so si izmislili neke izključitve, ki jih ni nihče v dvorani videl. Pri naših igralcih se je nato pojavil strah. Če bodo ljudje z EHF-a današnje sojenje ocenili kot dobro, potem jim predlagam, naj se začnejo ukvarjati z drugimi stvarmi. Na primer z rudarstvom," je bil brez dlake na jeziku "Vujo".

Slovenci v sedmih minutah od +3 do -4

A Vujović krivde za poraz ni iskal samo v sodnikih, ampak je tudi hkrati priznal, da Slovenija enostavno ni bila prava. Slovenci so še v 27. minuti vodili z 11:8, v 34. minuti pa že zaostajali s 15:11. Makedonci so torej ob koncu prvega polčasa in na začetku drugega naredili delni izid 7:0.

Ne samo sodnika, tudi mi smo odigrali slabo.

"Prav tako lahko rečem, da smo odigrali slabo tekmo. Da nismo imeli kemije, da nismo imeli moči. V prvem polčasu nas je v igri držal vratar Skok. Če ga ne bi bilo, bi se mogoče Makedonci že odlepili. Ob koncu prvega in na začetku drugega polčasa smo napravili nekaj napak in nato lovili zaostanek. Povedli smo za gol, a potem se spet ustavili. Nismo imeli razpoloženih igralcev. Na levem zunanjem nismo dali nič. Tako v intervalih ne moreš igrati na velikih tekmovanjih. Na koncu bi spet lahko izvlekli več, a smo zapravili dva napada. Čestitam Makedoniji za zmago, nam pa ostane, da na dveh tekmah popravimo tisto, kar smo danes zapravili. Lahko igramo le bolje, ker tako slabo ne moremo več. Danes nisem videl moči ekipe, kemije, drznosti in nesramnosti," je analiziral Vujović.

Blagotinšek: Sami smo si krivi

Blaž Blagotinšek je bil eden redkih v slovenski reprezentanci, ki je odigral dobro. "Ob koncu prvega polčasa smo preveč popustili, naredili nekatere tehnične napake, ki se ne bi smele dogajati. Zgrešili smo za plus štiri, dobili nato lahek zadetek. V drugi polčas smo odšli medlo. V obrambi smo popustili, žoge so nam izpadale iz rok. In spet na koncu so nas napake pokopale. Padli smo v njihov ritem. Oni so igrali počasen rokomet dva na dva, v navezavi s pivotom. Sodnikov ne bom omenjal, je brez veze. Sami smo si krivi. Nismo šli s pravo željo in motivacijo v tekmo in poraz je tu. Vem, da imamo kvaliteto, da bi lahko premagali to Makedonijo. Skok je veliko ubranil, a mi nismo bili pravi. Treba je iti z dvignjeno glavo naprej," je pozitivno zaključil Blagotinšek.

Kavtičnik: Vsakemu lahko pogledamo v oči

"Težko je reči takoj po tekmi, kaj je šlo narobe. Imeli smo dobre trenutke, oni so imeli dobre trenutke. Na koncu smo zapravili dva napada za izenačenje. Kljub temu lahko vsakega pogledamo v oči. Pred nami sta še dve tekmi. Moramo zmagati, da pridemo v drugi krog in to je to. Imamo mlado ekipo, mogoče se je videlo, da nam manjka izkušenj v obrambi, a nimamo kaj," je ocenil kapetan Vid Kavtičnik, ki je stisnil zobe in zaigral s šivi v roki.

Gonzalez: Odprli slabo, nadaljevali bolje

"Čestitam Sloveniji, ki vedno igra dobro. V prvih 15 minutah smo naredili veliko napak v napadu, potem pa smo se popravili. Obramba na čelu z vratarji je postala trdnejša. V drugem polčasu smo si priigrali nekaj zadetkov prednosti. Na koncu smo v ključnih situacijah odigrali pravilno. Sem zelo vesel, ker so igralci opravili dobro delo," je bil po tekmi zadovoljen makedonski selektor Raul Gonzalez.

Lazarov: Premagali smo reprezentanco, ki morda sodi med najboljših pet na svetu

Prvi zvezdnik Kiril Lazarov pa je dodal: "Zelo pomembna zmaga za nas, za makedonski narod, za navijače, ki so prišli v Zagreb. Težka tekma. Premagali smo reprezentanco, ki morda sodi med pet najboljših v Evropi, na svetu. Ni bilo lahko, počutim se, kot da bi igral dve tekmi, ne eno."

Slovenija bo po dnevu premora v ponedeljek ob 18.15 igrala z Nemčijo, ki je v prvi tekmi dneva z 32:19 nadigrala Črno goro.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1