Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović je ostal brez številnih pomembnih igralcev, a ostaja optmist: "Žal ne moremo storiti ničesar, vse, kar nas ne ubije, pa nas zagotovo naredi še močnejše." Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Špiler: V Zagrebu vlada p... VIDEO V zagrebški Areni pričaku... Dodaj v

Vujović objavil seznam - Medved poškodovan, odpadel še Barišić Jaman

Slovenska rokometna reprezentanca močno zdesetkana

11. januar 2018 ob 10:54,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 21:36

Zreče - MMC RTV SLO

S seznama slovenske rokometne reprezentance za evropsko prvenstvo je zaradi poškodbe odpadel še Niko Medved, ki je na prijateljski tekmi v sredo proti Srbiji obnovil poškodbo rame. Veselin Vujović je kot zadnjega prečrtal Sašo Barišića Jamana.

Namesto kapetana Gorenja je selektor v reprezentanco vpoklical Matica Verdinka, ki prav tako igra v Velenju. "Vpoklica v reprezentanco sem bil izjemno vesel, saj je bilo igranje za izbrano vrsto vedno moja velika želja. Na žalost je prišlo do tega, da sem imel v času pred pripravami smolo s poškodbo rame, ki sem jo do zbora po zdravniškem mnenju saniral, a so se nato težave ponovile in se na zadnji tekmi v Velenju še poslabšale, kar je po zdravniški oceni pomenilo konec mojih želja po igranju evropskem prvenstvu. Kljub temu da sem prikrajšan za ta turnir in da bom moral na priložnost za nastop na velikem tekmovanju še počakati, bom vsekakor eden največjih navijačev in podpornikov naše reprezentance, ki ji želim vso srečo in čim več zmag," je pojasnil Medved.

Na seznamu dvajsetih rokometašev so Matevž Skok, Blaž Blagotinšek, Matic Verdinek, Nik Henigman, Gašper Marguč, Vid Kavtičnik, Blaž Janc, Gregor Potočnik, Darko Cingesar, Nejc Cehte, Miha Zarabec, Marko Bezjak, Jan Grebenc, Igor Žabič, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar, Patrik Leban, Urban Lesjak, Matic Suholežnik in Urh Kastelic.

Med šestnajsterico za prvi del EP 2018 Vujović ni uvrstil Gregorja Potočnika, Nejca Cehteta, Patrika Lebana in Urha Kastelica. Vsaka ekipa ima med prvenstvom na voljo šest menjav - dve v prvem, dve v drugem in dve pred tretjim delom.

Slovenija na Hrvaškem ne bo mogla računati še na poškodovane Davida Miklavčiča, Vida Poteka, Mateja Gabra in Jureta Dolenca, Vid Kavtičnik pa ima še vedno šive na levi dlani in je vprašljiv vsaj za prvo tekmo na prvenstvu proti Makedoniji.

Evropsko prvenstvo se bo začelo v petek.

Seznam selektorja Vujovića:

Marko Bezjak (Magdeburg)

Blaž Blagotinšek (Veszprem)

Darko Cingesar (Pauc)

Jan Grebenc (Gorenje)

Nik Henigman (Ribnica)

Blaž Janc (Kielce)

Vid Kavtičnik (Montpellier)

Urban Lesjak (Celje PL)

Borut Mačkovšek (Celje PL)

Gašper Marguč (Veszprem)

Žiga Mlakar (Celje PL)

Matevž Skok (Zagreb)

Matic Suholežnik (Celje PL)

Matic Verdinek (Gorenje)

Miha Zarabec (Kiel)

Igor Žabič (Wisla Plock)

Rezerve za prvi del tekmovanja:

Nejc Cehte (Gorenje)

Urh Kastelic (Zagreb)

Patrik Leban (Našice)

Gregor Potočnik (Gorenje)

Skupina C, Zagreb,

Sobota ob 17.15:

NEMČIJA - ČRNA GORA

Ob 19.30:

MAKEDONIJA - SLOVENIJA



Ponedeljek ob 18.15:

SLOVENIJA - NEMČIJA

Ob 20.30:

ČRNA GORA - MAKEDONIJA



Sreda ob 18.15:

NEMČIJA - MAKEDONIJA

Ob 20.30:

ČRNA GORA - SLOVENIJA



V drugi del se uvrstijo tri moštva.

R. K.