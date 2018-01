Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Nik Henigman je na prvi tekmi proti Makedoniji igral 24 minut. Dosegel je en zadetek. Foto: Reuters VIDEO Neugodni Nemci bodo trd o... Dodaj v

Vujović ostal še brez Henigmana

Z Nemčijo drevi ob 18.15; prenos na TV SLO 2

15. januar 2018 ob 12:22

Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu ostali še brez Nika Henigmana, pri katerem se je na treningu obnovila poškodba kolena. V ekipi ga je zamenjal Gregor Potočnik.

Levi zunanji igralec, ki je pred kratkim prestal artroskopijo kolena, je nerodno doskočil na iztegnjeno nogo. Preiskave so pokazale, da ne gre za hujšo poškodbo, vendar je 22-letnik že končal nastope na Hrvaškem. Henigman se je tako pridružil Mateju Gabru, Juretu Dolencu in Niku Medvedu, ki zaradi poškodb niso odpotovali na evropsko prvenstvo.

Slovenija se bo nocoj ob 18.15 pomerila z Nemčijo. Nemci so na prvi tekmi v Zagrebu zlahka opravili s Črnogorci, ki so jo premagali 32:19. Nocoj pričakujejo precej težje delo, nemški mediji v ospredje postavljajo predvsem Blaža Janca in Vida Kavtičnika.

Studijski del na TV SLO 2 se bo začel ob 17.40. Gost bo Jure Natek.



"Nič nam ne pomeni, da si lahko že po dveh tekmah priigramo glavni del. Pomembneje je, kako igramo. Zmaga pa je naš cilj na vsaki tekmi," je dejal nemški vratar Andreas Wolff, ki si je na prvi tekmi poškodoval gleženj, a bo nocoj pripravljen.

Nemški mediji, ki tekmi ne posvečajo veliko pozornosti, poudarjajo še, da je Slovenija eden najljubših tekmecev Nemčije. Družno so na plano privlekli zanimivo, za Slovenijo nič kaj laskavo statistiko: na 15 uradnih medsebojnih tekmah na EP-jih namreč Nemci niso proti Slovencem izgubili še niti ene, zmagali so 14-krat. Na svojem računu imajo osem zaporednih zmag nad Slovenijo, vključno s prijateljskimi tekmami.

R. K.