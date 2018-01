Vujović po zmagi nad Iranom "strog": Dal bi le štirico

Odmevi po tekmi Slovenija - Iran

5. januar 2018 ob 06:57

Dol pri Hrastniku - MMC RTV SLO

"Če bi ocenjeval z oceno med ena in deset, bi našo igro ocenil s štirico," je po zmagi slovenske rokometne reprezentance nad Iranom (31:19) dejal slovenski selektor Veselin Vujović.

Slovenci so v prijetnem vzdozračju, ki ga je ustvarilo približno 600 gledalcev v dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku, zanesljivo opravili z nasprotnikom, ki sicer ne spada v rokometno elito, a ga prav tako ne moremo uvrstiti med eksote. Iran pod vodstvom Slovenca Boruta Mačka spada med najboljše reprezentance v Aziji, tako da je bil kar pravšnji nasprotnik za prvo pripravljalno tekmo Vujovićevih varovancev pred evropskim prvenstvom na Hrvaškem.

Prepočasi in brezidejno v napadu

"Obramba ni bila tako slaba, a v napadu smo se gibali prepočasi, ni bilo hitrega pretoka žoge. Patrik Leban in Marko Bezjak sta napadala preveč statično, brez ideje. Logično je, da je bil glede na rotacije, ki smo jih naredili, rezultat v drugem planu, a absolutno nisem zadovoljen s prikazanim. Čeprav je bila to prva tekma in sta manjkala Vid Kavtičnik in Miha Zarabec, ki sta sicer zdrava, bi morali odigrati bolje," je bil kritičen Vujović, ki v Dolanki ni mogel računati niti na Nika Henigmana, Jureta Dolenca, Jana Grebenca, Urbana Lesjaka in Mateja Gabra.

Pohvale za prizadevnost v obrambi

"Še najbolj korektno so odigrali krožni napadalci Igor Žabič, Matic Suholežnik in Blaž Blagotinšek. Gre za položaj, kjer se po poškodbi Mateja Gabra malo bojimo. Ne vem, kako je s poškodbo Darka Cingesarja (hrbet, op. a). Resna poškodba bi bila velik udarec. A upam, da tako pri Niku Medvedu, ki se je držal za ramo, ne bo nič hujšega," je nadaljeval Vujović, ki je kot pozitivno stvar poudaril pristop v obrambi. "Pohvalil bi željo in koncentracijo v obrambi, ki sta bili na visoki ravni do zadnjega trenutka. Zdi se mi, da so nekateri igralci, ki se še bojujejo za svoj položaj 'pod soncem', mislim na Gregorja Potočnika in Žigo Mlakarja, malo preveč "puškarili". Predvsem Mlakar je imel slab izkoristek meta. Malo me tudi skrbi, da je Blaž Janc zgrešil tri 'zanesljive zadetke', ampak Janc je Janc, prepričan sem, da bo dvignil formo. Moti me, da je motivacija malo zatajila," je zaključil črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Mlakar: Moramo ostati pozitivni. Časa je dovolj.

Igralci so bili enotni, da igra ni bila takšna, kot bi morala biti, a hkrati vsi poudarjajo, da je časa za njeno izboljšavo še dovolj. "Če pogledamo rezultat, smo lahko zadovoljni, s samo igro pa ne. Predvsem v napadu nam ni stekla lahka, hitra igra. Napake moramo odpraviti na treningu in tekmah. Mislim, da je še dovolj časa, moramo biti pozitivni. Verjamem, da se bomo dobro pripravili na evropsko prvenstvo," je prepričan Žiga Mlakar.

Janc: Verjamem, da se bo forma dvignila

Podobna je tudi ocena Blaža Janca: "To je bila šele prva tekma in zagotovo moramo popraviti še veliko stvari. Verjamem, da bomo izpilili formo in da bomo na prvenstvo šli maksimalno pripravljeni. Evropske reprezentance ne igrajo obrambe 3-2-1 in 3-3, tako da smo na začetku imeli nekaj težav, a vseeno smo pokazali, na čem mora sloneti naša igra: na dobri obrambi, ki ji sledi hiter prehod v polkontro. Kar se tiče zgrešenih zadetkov, pa zagotovo lahko odigram boljše kot danes. Verjamem, da se bo forma dvignila."

Kastelic: Pomembni sta želja in boj

"Igra ni bila takšna, kot bi si želeli. V prvem polčasu nam je Iran predstavljal veliko težav, a je treba razumeti, da je šele drugi

oziroma tretji dan po praznikih. Veliko igralcev je novih, na drugi strani pa so odpadli nekateri nosilci igre, tako da je moral selektor poskušati neke nove stvari. Pomembno je, da smo videli željo in boj. Prepričan sem, da bo steklo tudi drugo. Pomembno je, da smo tekmo mirno pripeljali do konca in zmagali. Vzdušje v ekipi je super. Malo nas je sicer pretresla poškodba Mateja, ker je super fant in ga res vsi spoštujemo. Hudo nam je zanj, a se bomo zato še toliko bolj potrudili na prvenstvu," pa napoveduje vratar Urh Kastelic.

Marguč: Tekmi s Srbijo pravi kazalnik forme

"Moramo si prizadevati predvsem za hitrejšo žogo v napadu in mislim, da imamo še dovolj časa. Tekmi s Srbijo bosta pravi kazalnik forme. Žal nam je, da Gaber ne bo mogel pomagati, zato bomo morali ostali igralci dvigniti nivo in igrati še zanj. Oziroma kot reče naš selektor, kogar ni, je treba brez njega," je sklenil Gašper Marguč.

Slovenija se bo v torek (9.) in sredo (10.) dvakrat pomerila s Srbijo. Najprej v Murski Soboti, nato pa še v Velenju. Proti Zagrebu se bo odpravila 12. januarja.

Aleš Vozel, @vozela1