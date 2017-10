Vujović pred tekmama s Hrvaško: Želimo dokazati, da smo boljši

Tekmo v Stožicah naj bi si ogledalo 7.000 gledalcev

25. oktober 2017 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Mi bomo v četrtek in soboto skušali dokazati, da smo boljši," je pred tekmama s Hrvaško povedal selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović. Ta ne bo mogel računati na nekatere nosilce igre.

Vujovićevi varovanci se od nedelje pripravljajo na prijateljski tekmi s Hrvaško. Z njo so se nazadnje pomerili januarja, ko jo je premagali na zgodovinski tekmi za bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Parizu. Prva tekma se bo v četrtek v ljubljanskih Stožicah začela ob 18. uri, druga pa v zagrebški Areni ob 20.15.

"Bližnji tekmi s Hrvaško bosta pod vtisom našega januarskega dvoboja v Parizu. Slovenija je na tej tekmi zmagala in osvojila bronasto kolajno. Praviloma so ekipe, ki izgubijo takšne tekme, bolj motivirane in željne novega dokazovanja, še posebej, če imajo novega selektorja, tako kot je to pri Hrvaški, a mi bomo v četrtek in soboto skušali dokazati, da smo boljši," je dejal Vujović.

Vujović je po poškodbah Jana Grebenca (Gorenje Velenje) in Boruta Mačkovška (Celje Pivovarna Laško) poklical Grego Okleščna (Krka) in Gregorja Potočnika (Gorenje Velenje), njegovi varovanci pa so v torek opravili tudi posebna testiranja na Fakulteti za šport v Ljubljani. Pred tekmo s Hrvaško je popolnoma jasno, da bo manjkal tudi Jure Dolenec, eden izmed zvezdnikov španske Barcelone, ki bo prihodnji teden odšel na operacijo poškodovanega meniskusa, tako da je vprašljiv tudi njegov nastop na sklepnem turnirju stare celine na Hrvaškem.

"Manjkali bodo nekateri rokometaši, ki so v sistemu naše igre zelo pomembni. Tu mislim predvsem na Vida Poteka in Boruta Mačkovška. Med njimi ne bo niti Dolenca, upam, da bo okreval do začetka EP-ja. Prepričan sem, da bodo vsi moji varovanci na obeh tekmah skušali pokazati najboljše lastnosti, in upam, da bodo na svoj račun prišli tudi gledalci," je dodal Vujović. Kapetan slovenske izbrane vrste, Marko Bezjak, je zatrdil, da bodo na igrišču dali vse od sebe: "Tekme proti Hrvaški so venomer nekaj posebnega, tu je vedno čutiti sosedski naboj. Upam, da bosta tekmi minili brez dodatnih poškodb, hkrati pa, da bomo dobili vpogled v našo trenutno pripravljenost. Prepričan sem, da se bomo predstavili v lepi luči in da si bo tekmo v Stožicah ogledalo čim več gledalcev."

Rokometne legende v Stožicah

Obe tekmi bosta zelo mikavni. Ljubljanska zaradi športno-humanitarnega dogodka Pozdrav legendam, na kateri se bodo zbrali rokometaši, ki so zastopali barve Slovenije v zadnjih 25 letih, celoten izkupiček pa bo Rokometna zveza Slovenije namenila za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića. Tekma nekdanjih rokometašev se bo začela ob 16.30.