Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenija se bo s tekmama proti Belorusiji poizkušala kar najbolje pripraviti za Madžare. Foto: MMC RTV SLO Rokometašice želijo zadržati kontinuiteto uvrščanja na velika tekmovanja. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Slovenski rokometaši z Belorusi v Trbovljah in v Laškem Dodaj v

Vujović stavi na preizkušena imena

Slovenke dvakrat proti Islandiji

14. marec 2018 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Veselin Vujović je objavil spisek rokometašev, na katere računa na dveh pripravljalnih tekmah proti Belorusiji v začetku aprila.

Na seznamu 23 ni presenečenj, saj gre v večini za igralce, ki so januarja nastopali na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Vujović bo proti Belorusom lahko znova računal na povratnike po poškodbi Jureta Dolenca, Nika Henigmana, Nika Medveda in Vida Poteko, medtem ko Matej Gaber še ni nared.

Slovenija bo z Belorusi igrala 7. in 8. aprila v Trbovljah in Laškem. Tekmi bosta služili kot priprava za kvalifikacijska obračuna za svetovno prvenstvo proti Madžarski. Prva tekma bo 9. junija v Kopru, povratna pa 13. v Veszpremu.

Belorusi so po slogu igre podobni Madžarom

"V ekipi za tekmi proti Belorusiji, ki bosta služili kot priprava na junijske kvalifikacije za SP 2019 proti Madžarom, glede na evropsko prvenstvo na Hrvaškem ni velikih menjav. Razmišljal sem, da bi vpoklical še nekatere mlade igralce, a nisem prepričan, da bi si izborili mesto v ekipi junija, jih bomo pa preizkusili na sredozemskih igrah, na katerih bomo nastopili letos. Za pripravljalni tekmi z Belorusi smo se na odločili zaradi tega, ker so po slogu in načinu igre podobni Madžarom. Obe tekmi bomo vzeli zelo resno, saj bomo imeli na nasprotni strani zelo kakovostno reprezentanco, ki se je na Hrvaškem pokazala v zelo lepi luči in goji lep in sodoben rokomet," je seznam komentiral selektor Vujović.

Reprezentanca se bo zbrala 2. aprila v Laškem, kjer bo opravila tudi vse treninge do tekem z Belorusi.

SEZNAM ZA BELORUSIJO

Vratarji: Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Zagreb) in Matevž Skok (Sporting Lizbona);

Krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Niko Medved, Matic Verdinek (oba Gorenje Velenje) in Mario Šoštarič (Pick Szeged);

Zunanji igralci: Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Jaka Malus, Žiga Mlakar (vsi Celje Pivovarna Laško), Gregor Potočnik (Gorenje Velenje) in Miha Zarabec (Kiel);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Vid Poteko (Meškov Brest), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).

Slovenke dvakrat z Islandijo

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco pa sta kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Franciji. Prihodnji teden se bo dvakrat pomerila z Islandijo. Prva tekma bo 21. marca v Reykjaviku, druga pa 25. marca v Celju. Islandija je še brez točk.

Slovenska reprezentanca je na uvodnih dveh tekmah kvalifikacijske skupine 5 izgubila proti Danski v Farumu z 22:28 ter remizirala proti Češki v Celju (28:28). Slovenija bo zadnji in odločilni kvalifikacijski tekmi za EP 2018 igrala 30. maja, ko se bo doma pomerila z Dansko, ter 3. junija, ko jo čaka obračun v gosteh s Češko. Na turnir stare celine se bodo uvrstile po dve najboljši reprezentanci iz vseh sedmih kvalifikacijskih skupin ter najboljša tretjeuvrščena reprezentanca.

"V mojem delu moramo zaradi zelo posebne situacije v naši ligi, v kateri imamo le eno pravo poklicno ekipo, sklepati določene kompromise, a naš cilj je preboj na evropsko prvenstvo. Na RZS so nam šli na roko in prestavili vse tekme zadnjega kroga na petek, tako da bomo imeli dan več za trening, kar nam veliko pomeni. Zmagi nad Islandijo nam še ne zagotavljata preboja na evropsko prvenstvo, odločitev o tem bo padla na naših zadnjih dveh tekmah z Dansko in Češko konec maja oziroma v začetku junija," je na novinarski konferenci povedal selektor Uroš Bregar.

SEZNAM ZA ISLANDIJO

Vratarke: Karmen Korenič (Thun), Edita Amon (Zelene doline) in Amra Pandžić (Krim Mercator);

Krilne igralke: Ines Amon, Alja Koren (obe Krim Mercator) in Katarina Regner (Z'dežele);

Zunanje igralke: Ana Abina, Tjaša Stanko, Nina Zulić (vse Krim Mercator), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Metz), Janja Rebolj (Zagorje), Lara Hrnčič (Z'dežele), Lea Krajnc (brez kluba) in Tjaša Rudman (Mlinotest Ajdovščina);

Krožne napadalke: Aneja Beganović (Krim Mercator), Lina Krhlikar (Göppingen) in Nataša Ljepoja (Zagorje).

A. V.