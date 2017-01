Vujović v Zagrebu: Žal mi je, da sem moral poraziti Hrvaško

Že v Zagrebu rajanje navijačev z bronastimi junaki

29. januar 2017 ob 15:30,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 17:51

Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca se je vrnila s svetovnega prvenstva v Franciji in že na letališču v Zagrebu doživela bučen sprejem navdušenih navijačev.

Bronasti junaki, ki so v soboto v tekmi za 3. mesto spisali neverjetno zgodbo in kljub visokemu zaostanku osmih golov premagali Hrvaško, so okrog 15. ure pristali na zagrebškem letališču.

Množica navijačev je vzklikala "Slo-ve-nija, Slo-ve-ni-ja", zastave so vihrale, vsi so se želeli pririniti čim bližje igralcem, ki so seveda najprej pozdravili svoja dekleta in družine, nato pa z veseljem rajali tudi z navijači.

Slovenija se je na svetovnem prvenstvu v Franciji najprej zanesljivo prebila v osmino finala, kjer je izločila Rusijo, sledila je zmaga nad Katarjem in polfinalni poraz s Francijo. V tekmi za bronasto medaljo je Sloveniji po zaostanku osmih zadetkov uspel izjemen preobrat in je po znanstveno-fantastičnem scenariju Hrvaško premagala z 31:30.

Kako zelo so si slovenski reprezentantje želeli medaljo, dokazujejo besede kapetana Vida Kavtičnika: "Seveda so reprezentance, ki imajo veliko več (denarja) kot mi. Ampak tako, kot smo si mi želeli te medalje, si je ni nihče in takšnega zadovoljstva, kot ga imamo mi danes, ga ne more imeti nihče. Denar ni vse. Pri 50 se bomo srečali na kakšni kavici in bomo lahko predebetirali le lepe trenutke in se še naprej smejali."

Preobrat za Guinnessovo knjigo rekordov

"Žal mi je, da sem moral poraziti Hrvaško. Upam, da to razumete in mi oprostite. Najraje bi videl, da bi Zlatko Horvat zabil tisto sedemmetrovko proti Norveški. Danes bi Hrvaška igrala finale, mi pa bi premagali Norvežane, in vsi bi srečni odšli domov," je na zagrebškem letališču po pristanku za hrvaški portal index.hr povedal slovenski selektor Veselin Vujović in nadaljeval: "Če bi zdaj vprašali Željka Babića (hrvaški selektor, op. a.), kako je izgubil, vam ne bi znal pojasniti. Tako kot tudi jaz ne znam pojasniti, kako sem zmagal. V tej nevednosti sem jaz potegnil daljšo. V vsakem primeru je Slovenija do konca tekme verjela vase. Ko so hrvaški rokometaši postali utrujeni, niso igrali rotacije, na koncu dobesedno niso več mogli sploh hoditi." Na koncu je pripomnil: "Zadovoljen sem, a takšni preobrati se v športu zgodijo zelo redko. To, kar smo mi storili, je za Guinnessovo knjigo rekordov!"

Kot bi pristali na Brniku

"Enkratno! Pričakala nas je taka množica, kot da bi pristali na Brniku," je kratko povedal novinarjem slovenski igralec Matej Gaber po prihodu med navijače v Zagrebu. "V bistvu šele danes dojemamo, kaj smo dosegli. Lahko smo ponosni, da smo od začetka delovali kot celota in da se je to na koncu splačalo," je dodal vratar Matevž Skok.

Uradni sprejem rokometne reprezentance bo v ponedeljek ob 17.00 pred Mestno hišo v Ljubljani.

