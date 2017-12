Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Uroš Šerbec, Matevž Skok in Matej Gaber so se pozdravili na zboru. Foto: RZS/Slavko Kolar Veselin Vujović je napovedal, da bo najprej čas za regeneracijo, od novega leta naprej pa se bo delalo na polno. Foto: Reuters VIDEO Rokometaši se bodo med pr... VIDEO Rokometaši z neverjetnim... VIDEO Kavtičnik: Ne more biti n... Dodaj v

Vujović v Zrečah čaka le še Bezjaka in Zarabca

Na sporedu tri pripravljalne tekme

26. december 2017 ob 15:02

Zreče - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rokometna reprezentanca se je zbrala v tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah in začela priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 12. in 28. januarjem na Hrvaškem.

Na reprezentančni zbor je prišlo 19 od 21 rokometašev, ki so na seznamu selektorja Veselina Vujovića. Manjkata Marko Bezjak in Miha Zarabec, ki imata klubske obveznosti v Nemčiji in se bosta soigralcem pridružila v četrtek.

Vodstvo slovenske izbrane vrste je priprave razdelilo v dva sklopa, v prvem sklopu bo v Zrečah ostala do 30. decembra, po treh prostih dneh pa se bo znova zbrala 2. januarja. Odigrala bo tri pripravljalne tekme. V Dolu pri Hrastniku se bo 4. januarja ob 19.00 pomerila z Iranom, dve pripravljalni tekmi pa bo igrala proti Srbiji - prva bo 9. januarja v Murski Soboti ob 19.00, druga pa dan pozneje v Velenju ob 18.00.

"Vem, da so igralci na priprave prišli zelo utrujeni. V prvem delu pripravljalnega obdobja bomo največ časa namenili njihovi regeneraciji in naredili vse, da si znova povrnejo moči za naporne preizkušnje na evropskem prvenstvu, a tudi za drugi del priprav. Na dopoldanskih treningih bo glavno breme prevzel naš kondicijski trener Primož Pori, v popoldanskih in večernih urah pa bova ekipo trenirala jaz in moj pomočnik Uroš Šerbec. Do 30. decembra bodo treningi prilagojeni, od novega leta naprej pa se bo že delalo na polno. V tem času bomo igrali tudi tri pripravljalne tekme, hkrati pa pilili taktične in tehnične različice za tekme na evropskem prvenstvu," je dejal Vujović.

"Verjamem, da smo vsi motivirani in željni novega velikega rezultata na veliki rokometni sceni. O kolajni ne bomo govorili, a srčno upam, da bomo na Hrvaškem prikazali predstave, ki smo jih sposobni. Od evropskega prvenstva najprej pričakujem naš preboj v drugi del tekmovanja, kjer se nato križamo z zelo zahtevno skupino D. A najpomembnejše bo, da bomo sami zadovoljni s svojo podobo in razveselili naše privržence z bojevitostjo in srčnostjo," je poudaril kapetan Vid Kavtičnik.

Slovenija se bo v prvem delu evropskega prvenstva v Zagrebu najprej pomerila z Makedonijo (13. januar), nato z Nemčijo (15. januar), v zadnjem krogu pa še s Črno goro (17. januar). V drugi del se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance iz skupine C, ki se bodo nato v Varaždinu križale s tremi najboljšimi iz skupine D. V njej nastopajo Španija, Danska, Madžarska in Češka.

Seznam selektorja Veselina Vujovića:

- vratarji: Urh Kastelic, Matevž Skok (oba Zagreb) in Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško).

- krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Vive Kielce), Gašper Marguč (Veszprem) in Niko Medved (Gorenje Velenje).

- zunanji igralci: Saša Barišić Jaman, Patrik Leban (oba Nexe Našice), Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Nejc Cehte, Jan Grebenc (oba Gorenje Velenje), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (oba Celje Pivovarna Laško) in Miha Zarabec (Kiel).

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabič (Wisla Plock).

Skupina A (Split): Hrvaška, Islandija, Srbija, Švedska.



Skupina B (Poreč): Francija, Norveška, Avstrija, Belorusija.



Skupina C (Zagreb): Nemčija, Slovenija,Črna gora, Makedonija.

13. januarja: MAKEDONIJA - SLOVENIJA

15. januarja: SLOVENIJA - NEMČIJA

17. januarja: ČRNA GORA - SLOVENIJA



Skupina D (Varaždin): Španija, Madžarska, Češka, Danska.



