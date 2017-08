Vujović vodil prvi trening Koprčanov

Državno prvenstvo se začne 9. septembra

1. avgust 2017 ob 20:41

Koper - MMC RTV SLO

Slovenski rokometni selektor in od konca junija tudi nov trener Kopra 2013 Veselin Vujović je svoje varovance zbral na prvem treningu pred novo sezono.

Fantje so z uvodnega sestanka prišli z mešanimi občutki. "Iskreno je povedal, da če preživimo njega, bomo preživeli vse trenerje," je dejal najizkušenejši igralec Kopra Uroš Rapotec. "Mislim, da se vsak hoče dokazati takemu trenerju, kot je Veselin Vujović. To je lahko samo pozitivno za nas," pa je povedal Tilen Sokolič. "Zaenkrat so še mešani občutki. Po tem, kar sem do zdaj videl, mi deluje v redu, tako da se bomo imeli dobro," je razmišljal Grega Krečič.

Koper idealen za spoznavanje slovenske lige

In kako je Vujović pristal v Kopru? Po neslavnem koncu prvoligaškega nogometa je občinska oblast ob pomoči pokrovitelja prepoznala priložnost in pristavila svoj lonček. Delo na Obali pa ustreza tudi Vujoviću. "V ekipi je šest mladih reprezentantov. Tu bom spoznal celotno slovensko ligo, kar pa ne bi bilo mogoče, če bi bil na tisoče kilometrov proč," pojasnjuje Vujović.

Smo majhni, a hitri in pametni

Ekipa, s katero bo delal, je praktično nespremenjena. Denarja za drage okrepitve ni. "Če bo mogoče, bomo poskusili pripeljati podobno stare igralce iz slovenske lige, vendar bomo iskali koga malo višje postave. Sicer smo majhni, a verjetno hitri in pametni. Nekje že moramo imeti prednost. Potrudil se bom, da bo njihova igra taka, kot jo pričakujem," je dejal Vujović.

Državno prvenstvo se začne 9. septembra. Koprčani v uvodnem krogu gostujejo v Trebnjem.

A. V., Bojana Knez, TV Slovenija