Vujović zadovoljen s "fanti", Červar pa "bentil" nad grobimi Slovenci

Odmevi po tekmi Slovenija - Hrvaška

27. oktober 2017 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Tekma je bila prava vojna, veliko energije smo potrošili, a sem na koncu zadovoljen," je po nič kaj "prijateljski" tekmi s Hrvati, ki se je v Stožicah končala s 26:26, ocenjeval selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

Ponovitev obračuna za bron na svetovnem prvenstvu v Franciji, ki so ga Slovenci januarja po drami dobili z 31:30, je v Stožice privabila približno sedem tisoč navijačev, ki so pripravili imenitno vzdušje. Tudi energija s tribun je nosila Slovence, tako da so v drugem polčasu po zaostanku za tri zadetke sedem sekund pred koncem z golom razigranega Žige Mlakarja izenačili. Lep izid s Hrvati ima še dodatno težo, saj Vujović ni mogel računati na peterico standardnih reprezentantov Jana Grebenca, Boruta Mačkovška, Jureta Dolenca, Vida Kavtičnika in Vida Poteka, ki bodo skoraj zagotovo v ekipi za evropsko prvenstvo januarja na Hrvaškem.

Veseli tudi dejstvo, da je oslabljena Slovenija vzdržala bitko s fizično zelo močnimi Hrvati. Vujović je dal priložnost trem novincem Aleksu Vlahu, Daniju Zuganu in Niku Medvedu. Vsi trije so pustili dober vtis, sploh Medved se je izkazal s tremi goli v kratkem obdobju v prvem polčasu.

Vujović: Vsak, ki nam želi dati gol, mora pljuvati kri

"Čeprav sva s selektorjem Hrvaške Linom Červarjem pred tekmo govorila, da v ospredju ne bo imperativ zmage, se je pokazalo povsem drugače. Očitno sva oba lagala. Tekma je bila prava vojna, veliko energije se je potrošilo. Čeprav je Hrvaška vodila večji del tekme, je morda remi najbolj realen izid. Imeli smo problem z 'beki', saj niti na desni niti na levi strani nismo bili nevarni. Ko pa je steklo Mlakarju, smo takoj prišli v položaj za izenačenje. Manjka nam precej igralcev, ki jih pričakujem v postavi za evropsko: Grebenc, Mačkovšek, Kavtičnik, Poteko, Dolenec. vsakem primeru smo odigrali eno dobro, prvenstveno tekmo. Zadovoljen sem na koncu, a veliko moramo še narediti. Trudil sem se, da tokrat dam priložnost tudi mladim, ki niso bili slabi, a še vedno so malo 'zeleni'. Če pripeljete nove igralce na priprave, a jih ne preizkusite, kako boste vedeli, kako funkcionirajo. Sem zelo zadovoljen z njimi. Sploh Medved je odigral v prvem delu na vrhunskem nivoju. Zelo sem zadovoljen z njim. Igor Žabič je zelo dobro držal obrambo. Odigrali smo fizično močan dvoboj, a le to je tisto, kar lahko Slovenijo drži na vrhu. Vedno zahtevam od igralcev, da se borijo. Zahtevam, da nikoli ne izgubimo tekme, še predno se začne in da vsak, ki nam želi dati gol, pljuva kri," je bil kot vedno slikovit Vujović.

Červar: Slovenci so nam vsilili grobo tekmo

Njegov kolega na hrvaški klopi Lino Červar je bil prav tako zadovoljen z igro svojih varovancev, a je dejal, da so jim Slovenci vsilili grobo igro. "Slovenci so nas želeli premagati za vsako ceno, tako da so nam malo tudi pretepli igralce. Malo so želeli z grobostmi nadomestiti pomanjkljivosti, a kljub temu moram biti korekten in jim tudi čestitati. Mi nismo želeli tako grobe tekme, Slovenci so nam jo vsilili. Spoštujem slovensko reprezentanco, izvlekli so se iz izgubljenega položaja, čeprav moram reči, da smo v nekem trenutku igrali proti osmim igralcem. A treba jim je čestitati, na nas pa je, da se jim poskušamo oddolžiti v Zagrebu. Želimo zmagati z igro, da ne bi bilo nepotrebnih poškodb. Zadovoljen sem z ekipo, pokazali smo dober rokomet. Sloveniji manjka nekaj igralcev, a tudi nam (Domagoj Duvnjak, Marko Kopljar). Upam, da bomo na evropskem prvenstvu v polni postavi. Smo na dobri poti. Ne želim, da dajemo velike izjave, ampak moramo ostati skromni in trdo delati," je povedal Červar.

Mlakar: Odprlo se je na moji strani

Mlakar je v drugem polčasu vlekel slovenski voz in je s sedmimi zadetki najzaslužnejši za remi. Desni zunanji je odlično formo s klubske ravni prenesel tudi v reprezentanco: "Vemo, da so tekme s Hrvaško zgodba zase. Videlo se je, da sta obe ekipi maksimalno motivirani. Videli smo dobro borbo obeh reprezentanc, tudi grobe prekrške in mislim, da je to vse skupaj čar rokometa. Moram čestitati tako igralcem kot tudi gledalcem za njihovo podporo. Tokrat se ni izšlo za zmago, a moramo biti zadovoljni. Na koncu mi je njihova postavljena obramba ustrezala. Odprlo se je na moji desni strani, izkoristil sem te luknje in pomagal ekipi, ki je delala za te zadetke, ko smo videli, da lahko izkoristimo njihove pomanjkljivosti v obrambi. Tudi v Zagrebu gremo na zmago."

Medved: Vesel sem, da sem dobil priložnost

Med boljšimi je bil tudi Nik Henigman, ki je zabil dva gola, a dobro odigral tudi v obrambi. "Vedeli smo, da bo prišlo veliko ljudi, s sosedi imamo vedno trde bitke. Na koncu je izid kar pravi. Borili smo se vseh 60 minut. Sem vesel, da smo izenačili. Osebno grem vsako tekmo na polno in upam, da naredim čimmanj napak. Manjka nam še precej stvari, a gremo v Zagreb po zmago," je dejal Ribničan. Izkazal se je tudi debitant Niko Medved, ki je dosegel tri gol: "Proti Hrvatom je vedno tako, da je nek dodaten naboj. To so pravi derbiji, niso navadne prijateljske tekme. Glede na potek tekme in glede na to, da je naša reprezentanca precej okleščena s poškodbami, smo lahko zadovoljni z izidom. Vesel sem, da sem dobil priložnost in jo izkoristil. Vedeli smo, da nam le borba vseh 60 minut prinese rezultat in to se je pokazalo. Delitev točk je glede na potek tekme poštena."

Tudi če bi izgubili za gol, ne bi smeli biti razočarani

Slovensko igro je večji del tekme dobro vodil Miha Zarabec: "Lepo je, da nismo izgubili. Naša prioriteta je bila dobra igra v obrambi, ne v napadu. Morali smo pokazati ogromno, da smo si prislužili remi. Mislim, da smo v večjem delu pokazali srce. Pokazali smo, da znamo igrati, da gojimo lep rokomet, a še vedno nas do januarja čaka veliko dela. Tudi če bi izgubili za gol, ne bi smeli biti razočarani, ker smo pokazali srce, dobro igro. Mogoče imamo v tem trenutku še malo rezerve na levi strani, a na eni tekmo je tako, na drugi drugače. Mislim, da na nas vsi lahko računajo. Sploh po medalji nas resno jemljejo, ni več šale z nami. Vsi se bolj pripravijo. To je za nas nek pritisk. Kljub temu mi vemo, kdo smo, kaj smo. V soboto moramo pokazati še korak naprej, evropsko prvenstvo se bliža. Selektor nam je čestital. Pokazali smo veliko borbo, tudi on ve, kje so rezerve. Na tem bomo tudi trenirali. Sem tudi pozitivno presenčen nad vsemi novinci, tako da pred nami so lepi meseci," je napovedal član Kiela.

Hrvaška in Slovenija bosta v soboto ob 20.15 v zagrebški Areni odigrali še eno tekmo, ki tako kot ljubljanska zagotovo ne bo t. i. prijateljska ...

Aleš Vozel