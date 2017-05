Vujović želel prestrašiti Nemce, a so nekateri fantje še "prezeleni"

Odmevi po tekmi Slovenija - Nemčija

4. maj 2017 ob 09:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Od igralcev sem zahteval agresivnost, pogum in tudi nesramnost. Želel sem, da takoj prestrašimo Nemce, a nič od tega nismo naredili," je po visokem porazu z Nemčijo dejal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

Slovenski rokometaši so tri mesece po infarktni tekmi s Hrvaško in bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v Franciji dobili lekcijo (23:32) pred 10.000 navijači sredi Stožic. Fizično superiorni Nemci so še enkrat potrdili, da so "strup" za Slovence, ki tako še vedno čakajo na premierno zmago nad "nemškim strojem". A še sreča, da tekma z Nemci ni bila odločilna. Tako bo tudi sicer boleč poraz lažje preboleti.

Brez pravega prekrška ne gre

"V prvih 20 minutah nismo imeli niti ene obrambe, naredili nismo niti enega prekrška. Obrambni igralci, kot so Mačkovšek, Blagotinšek in Poteko, so proti Nemcem delovali kot v počasnem posnetku. Poskušali smo s Henigmanom, da igra bolj zunaj, a ni šlo. Zgrešili smo veliko čistih strelov. Naši vratarji niso ubranili ničesar, na drugi strani pa je Andreas Wolff branil 'zicerje'. Čeprav smo v drugem polčasu pokazali znake življenja, je bila razlika prevelika. Razočaran sem," je mlačno igro svojih varovancev analiziral Vujović.

Imamo veliko igralcev, ki so "zeleni"

Vujović je opozoril, da jih medalja na svetovnem prvenstvu ne sme ponesti. "Ko smo osvojili medaljo, sem rekel, da ne smemo misliti, da smo boljši od Dancev, Nemcev, Švedov ali Špancev, ki je niso osvojili. Ta medalja nam je v velik ponos, a tudi obveza. Imamo veliko igralcev, ki so še 'zeleni', ki jim manjka izkušenj, ne glede na to, da nekateri od njih, kot je, denimo, Blaž Blagotinšek, igrajo v velikih evropskih klubih. A on je daleč od resnega igralca, na katerega se lahko zanesemo," je bil kritičen "Vujo".

Povrniti si samozavest pred Švico in Portugalsko

Obračun z Nemci je tudi pokazal, da Slovenija v obrambi težko nadomesti igralca, kot sta tokrat poškodovana Matej Gaber in Darko Cingesar. "Seveda sta nam oba manjkala. A tudi drugi so reprezentanti. Morajo pokazati več. Mačkovšek je bil tokrat 'stari Mačkovšek', zaradi katerega se vsi živciramo. Ni šel na gol, ni šel v dvoboj. Nikjer ni bil. Na drugi strani je imel Wolff izjemen dan. Nisem pričakoval tako visokega poraza. Razočaran sem, a moj Bog, tudi proti Španiji smo na svetovnem izgubili za deset, nato pa smo vzeli medaljo. Kakor koli, v Nemčiji moramo pokazati več, da si povrnemo samozavest pred odločilnima tekmama s Švico in Portugalsko. Ne smemo postaviti pod vprašaj uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki bo na Hrvaškem," se je proti sobotnem gostovanju v Halleju (16.15) ozrl Vujović.

Dolenec: Ambient izjemen, rezultat katastrofalen

Jure Dolenec je bil s petimi goli najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, a po tekmi sprva ni našel, kot je dejal sam, "pametnih besed". Nato pa se je le nekoliko razgovoril. "Rezultat je sramoten. Prvi polčas smo v napadu, mislim da, igrali dokaj dobro. Obramba brez komentarja. Ne vem, ali smo naredili dva prekrška v prvem delu. Nemci so zato hitro naredili razliko. Proti tako kakovostni ekipi je težko loviti zaostanek. Drugi polčas smo nato izboljšali obrambo in bili bolj gibljivi. Težje so prihajali do strelov, kar je pomagalo Proštu, da se je malo razbranil. V napadu smo sicer našli položaje za strel tudi s šestih metrov, a če ne zabiješ, potem je težko premagati tudi Švico ali Portugalsko, kaj šele Nemčijo. Razočaran sem in težko povem kaj pametnega. Ambient je bil izjemen, rezultat pa na koncu katastrofalen. Izgubiti za toliko zadetkov pred domačim občinstvom. Nisem si predstavljal, da se to lahko zgodi. Vse smo vrgli stran v prvem polčasu. Dejstvo je, da so oni močnejši in višji, a lahko bi bili mi bolj agresivni in hitrejši. Tudi v glavah smo padli po prvem polčasu. Šli smo iz napake v napako," je ocenil Dolenec.

Bezjak: Vse imamo še v svojih rokah

Marko Bezjak bi si za debi v vlogi kapetana slovenske reprezentance gotovo želel lepši izid, a v sredo zvečer pač ni šlo. "Nemci so se pokazali v pravi luči. Vidimo, zakaj so evropski prvaki in tretji z olimpijskih iger. Naredili nismo nobenega pravega prekrška. Na zelo lahek način so prišli do strelov, tako da sta imela naša vratarja težko delo. V drugem polčasu smo poskusili biti bolj agresivni, a danes enostavno ni bil naš dan. Vratar Wolff je bil odličen. Ni lahko, a moramo se pobrati in povratno tekmo odigrati bolje. Vidimo, kaj pomenita tej obrambi Gaber in Cingesar. Verjamem, da bomo v Nemčiji pokazali boljšo igro in da bo rezultat ugodnejši. Moramo umiriti glave, zbistriti misli in si že jutri prizadevati, da bo bolje. Občinstvo je bilo fantastično. Kljub zaostanku so nas bodrili, a danes nismo dali tistega, kar smo pričakovali tudi mi. Najpomembnejše pa je, da imamo kljub porazu še vse v svojih rokah."

Prošt: Zapravili pridobljene žoge

Vratar Primož Prošt ni imel lahke naloge, saj njegovi soigralci v polju niso opravili naloge tako, kot bi morali: "Dobili smo preveč lahkih zadetkov. V drugem polčasu smo sicer dvignili igro v obrambi, a smo iz vsake pridobljene žoge naredili bodisi tehnično napako bodisi zastreljali 100-odstotno priložnost. Zato se nikakor nismo vrnili v igro. Trudili smo se, a Nemci nam niso dovolili. Čez tri dni je nova priložnost. V Nemčijo gremo na vse ali nič. Nič še nič izgubljenega. V juniju nas čakata še dve tekmi."

Odločilni tekmi junija proti Švici in Portugalski

Težko je pričakovati, da bi po videnem Slovenci lahko Nemce presenetili v Halleju. Kakor koli, morebitni novi poraz še ne bil tragičen. Odločilni tekmi sta na sporedu junija, ko bo Slovenija s Švico v gosteh (14.) in doma proti Portugalski (17.) odločila o tem, ali bo igrala na evropskem prvenstvu januarja 2018 na Hrvaškem, kjer bi se lahko počutila kot doma.

Aleš Vozel, @vozela1