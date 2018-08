Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Slobodan Vuk se vrača v Domžale. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Vuk spet ob Kamniški Bistrici

Igralec z Norveške prihaja motiviran

21. avgust 2018 ob 14:37

Domžale - MMC RTV SLO, STA

Nogometni klub Domžale je navijače razveselil z novo staro okrepitvijo. Rumeni dres bo vsaj do konca jesenskega dela slovenskega prvoligaškega prvenstva nosil Slobodan Vuk.

Gre za najboljšega prvoligaškega strelca v zgodovini kluba. 28-letni napadalec bo v Domžale posojen iz norveškega Tromsøja, kjer je nastopal v zadnjem letu in pol.

Vuk je v rumenem dresu Domžalčanov skupno zbral 133 nastopov in dosegel 39 zadetkov. Dva je dosegel v pokalnem tekmovanju, preostalih 37 pa na prvoligaških obračunih, s čimer je na vrhu klubske večne lestvice najboljših strelcev.

Z odličnimi igrami v Domžalah si je v zimskem prestopnem roku sezone 2016/17 priigral prestop v norveški Tromsø, za katerega je v zadnjem letu odigral 22 tekem in dosegel dva zadetka.

Vesel glede vrnitve v Domžale

"Izjemno sem vesel, da smo se dogovorili za vrnitev v Domžale, kjer sem preživel čudovite nogometne trenutke. Do prvih pogovorov je prišlo pred časom, saj sva bila s trenerjem Simonom Rožmanom vseskozi v stiku, ob prodaji Lovra Bizjaka pa se je ponudila priložnost za vnovičen prihod v rumeno družino, ki sem jo seveda nemudoma sprejel. Prihajam motiviran in željan pomagati ekipi do čim boljših rezultatov," je ob vrnitvi v staro okolje za klubsko spletno stran dejal Vuk.

Vuk bo v Domžalah zapolnil vrzel v napadalni liniji, ki je zazevala po odhodu Lovra Bizjaka, so še zapisali pri domžalskem klubu.

