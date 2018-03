Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Dwyane Wade je takole poskušal izenačiti v podaljšku, vendar žoga ni šla skozi obroč. Foto: Reuters Miami je osmi na Vzhodu in ima pet zmag prednosti pred Detroitom. Foto: Reuters Dodaj v

Wade izsilil podaljšek, nato pa se mu je zatresla roka

Goran Dragić vknjižil 16 točk, 7 skokov in 5 podaj

7. marec 2018 ob 08:03

Washington - MMC RTV SLO

Lepo priložnost so imeli košarkarji Miamija, da se v Ligi NBA povsem približajo petouvrščenemu Washingtonu, toda Wizardsi na čelu z Bradleyjem Bealom so imeli eno najboljših strelskih predstav sezone.

Beal je ob metu 12/16 dosegel (izza črte 6/7) 30 točk, Washington je trojke metal najbolje v sezoni 14/24, kar je na koncu prevesilo tehtnico na stran gostiteljev, ki so po podaljšku zmagali s 117:113. Čeh Tomas Satoransky, ki igra v prvi peterki namesto poškodovanega Johna Walla, je prispeval 19 točk.

Pri Miamiju sta bila najučinkovitejša rezervista. Dwyane Wade je dosegel 22 točk, Tyler Johnson pa 21. Goran Dragić je bil skupaj z Joshem Richardsonom tretji strelec Vročice. Slovenski organizator igre je v 36 minutah iz igre metal 6/15, od tega 1/5 za tri točke. Vknjižil je še 7 skokov in 5 podaj.

V odločilnih trenutkih je igro v svoje roke spet prevzel Wade, ki je mejo 20 točk presegel na zadnjih treh od petih tekem. 36-letnik je 23 sekund pred koncem rednega dela pod prekrškom zadel za 105:104 in nato izsilil podaljšek s prostim metom. V sklepnem delu podaljška je pri zaostanku dveh točk Dragić žogo podal do Wada, ki je pet sekund pred koncem lepo prelisičil svojega čuvaja, nato pa zgrešil iz neposredne bližine. Wade je pred tem zadel tri proste mete, s katerim je Miami spet pripeljal v igro za zmago.

Houston izenačil zmagoviti niz Bostona

Še naprej je neustavljiv Houston, ki je slavil zmago tudi v Oklahomi (122:112) in zmagoviti niz podaljšal na 16. Chris Paul je dosegel 25 točk, James Harden pa 23 točk in 11 podaj. Rakete so s tem izenačile najdaljši zmagoviti niz sezone, ki ga je na začetku uprizoril Boston.

WASHINGTON - MIAMI * 117:113

Beal 30, Satoransky 19; Wade 22, T. Johnson 21, Dragić 16 (met: 6/15), 7 skokov in 5 podaj v 36 minutah.

* - v podaljšku

CHARLOTTE - PHILADELPHIA 114:128

Howard 30, Batum 12; Covington 22, Šarić 19, Embiid 18.

TORONTO - ATLANTA 106:90

DeRozan 25, Valančiunas 15; Collins in Bazemore po 14.

OKLAHOMA CITY - HOUSTON 112:122

Westbrook 32, Anthony 23; Paul 25, Harden 23 in 11 podaj.

DALLAS - DENVER 118:107

Ferrell 24, Nowitzki 17; Chandler 21, Barton 16.

PORTLAND - NEW YORK 111:87

Lillard 37, McCollum 19; Hardaway 19, Kanter 18 in 11 skokov.

GOLDEN STATE - BROOKLYN 114:101

Curry 34, Durant 19, Thompson 18; Russell 22, Carroll 19.

LA CLIPPERS - NEW ORLEANS 116:121

Harris (11 skokov) in Williams po 27; Davis 41, 13 skokov, Holiday 19.

Tekme 7. marca:

INDIANA - UTAH

DETROIT - TORONTO

CHICAGO - MEMPHIS

MILWAUKEE - HOUSTON

SACRAMENTO - NEW ORLEANS

DENVER - CLEVELAND

LA LAKERS - ORLANDO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 63 46 17 73,0 BOSTON CELTICS 65 45 20 69,2 CLEVELAND CAVALIERS 63 37 26 58,7 INDIANA PACERS 64 37 27 57,8 WASHINGTON WIZARDS 65 37 28 56,9 PHILADELPHIA 76ERS 63 35 28 55,6 MILWAUKEE BUCKS 64 34 30 53,1 MIAMI HEAT 65 34 31 52,3 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 64 29 35 45,3 CHARLOTTE HORNETS 65 28 37 43,1 NEW YORK KNICKS 65 24 41 36,9 CHICAGO BULLS 63 21 42 33,3 ORLANDO MAGIC 64 20 44 31,2 BROOKLYN NETS 65 20 45 30,8 ATLANTA HAWKS 65 20 45 30,8 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 63 50 13 79,4 GOLDEN STATE WARRIORS 64 50 14 78,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 65 39 26 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 63 37 26 58,7 SAN ANTONIO SPURS 64 37 27 57,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 38 28 57,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 66 37 29 56,1 DENVER NUGGETS 64 35 29 54,7 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 63 34 29 54,0 UTAH JAZZ 64 34 30 53,1 LOS ANGELES LAKERS 63 28 35 44,4 SACRAMENTO KINGS 64 20 44 31,2 DALLAS MAVERICKS 65 20 45 30,8 PHOENIX SUNS 66 19 47 28,8 MEMPHIS GRIZZLIES 63 18 45 28,6

R. K.