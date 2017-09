Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Dwyane Wade in LeBron James sta po treh sezonah spet v isti ekipi. Foto: Reuters Sorodne novice Wade zapustil Bike, na seznamu tudi Miami Dodaj v

Wade novo orožje Clevelanda v boju z Golden Statom

Lani v povprečju dosegal po 18 točk na tekmo

27. september 2017 ob 07:48

Cleveland - MMC RTV SLO

Le dva dneva po prekinitvi pogodbe s Chicagom se je trikratni prvak Lige NBA Dwyane Wade odločil, da bo podpisal enoletno pogodbo s Clevelandom in ponovno združil moči z LeBronom Jamesom.

Pogodba bo sklenjena takoj, ko bodo odstranjene še zadnje birokratske ovire. 35-letni Wade se je odločal med Clevelandom, San Antoniom, Oklahomo in Miamijem, kocka pa je padla na Cavse, ki so poleg branilca naslova Golden Stata največji favoriti za sam vrh. Wade in James sta skupaj igrala štiri sezone pri Miamiju, s katerim sta osvojila dve lovoriki.

Za enoletno pogodbo bo Wade prejel 2,3 milijona dolarjev.

Wade je v prejšnji sezoni pri Chicagu v povprečju dosegal po 18 točk. V 14 sezonah v Ligi NBA je njegovo povprečje 23,3 točke, 5,7 podaje in 4,8 skoka na tekmo.

Cleveland bo imel po odhodu Kyriea Irvinga precej spremenjeno postavo, a še vedno velja na Vzhodu za velikega favorita. Poleg Wada in Jamesa zvezdniško ekipo Cavsov sestavljajo Isaiah Thomas, Kevin Love, Derrick Rose, J. R. Smith, Tristan Thompson, Jae Crowder, Kyle Korver, Jose Calderon, Iman Shumpert, Ante Žižić ...

