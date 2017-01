Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Dion Waiters je odigral najboljšo tekmo v karieri. Foto: Reuters Takole je Waiters prek Klaya Thompsona zadel za veliko zmago. Foto: Reuters Dve podaji sta Stephu Curryju zmanjkali do trojnega dvojčka. Foto: Reuters Terrence Jones je v zadnji četrtini takole blokiral poskus LeBrona Jamesa. Foto: Reuters James in soigralci so naleteli na izjemno razigrane nasprotnike. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Waitersova trojka za presenetljivo zmago Miamija nad Golden Statom

Kljub trojnemu dvojčku Jamesa in 49 točkam Irvinga Cleveland poražen

24. januar 2017 ob 07:35,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 08:12

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarjem Miamija je na domačem parketu uspel veliki met. S 105:102 so premagali Golden State in Warriorsom prizadejali sedmi poraz v sezoni.

Junak zmage je bil Dion Waiters, ki je odigral tekmo kariere. Blestel je s 33 točkami, obenem pa je zadel trojko (na tekmi je izza črte metal 6/8) za zmago tik pred iztekom igralnega časa. Svoje je pristavil tudi Goran Dragić, ki je bil v 35 minutah na parketu z 19 točkami drugi domači strelec, v statistiko pa je ob štirih skokih vpisal še pet podaj.

Miami boljši v skoku in pri metu za tri

Na sedmih tekmah, kar jih je Golden State, ki je na Floridi gostoval že v torek, ko se je slavil v Orlandu, izgubil, je bil na šestih od nasprotnika slabši v skoku in pri metu za tri točke, kar je sicer veliko orožje Bojevnikov. Miami je skok dobil s 45:43, izza črte pa so gostitelji metali 43% (13/30), Golden State pa 27% (8/30).

Gostje so zelo dobro začeli tekmo. Razigrani Steph Curry je vodil napad, ki je bil učinkovit s 30 točkami, a je Miami, ki je povedel že za devet, na kar so gostje odgovorili z delnim izidom 11:0, z 28 zadržal korak. Manj uspešni sta bili moštvi v drugi četrtini, ko je bil rezultat drugih dvanajstih minut 18:18. Warriorsi po navadi tekme prelomijo v tretji četrtini, kar pa jim tokrat ni uspelo. Na serijo 7:0 so Heati odgovorili z 10:2. Na krilih Waitersa, ki je v tretji četrtini dal 13 točk, so pred zadnjimi dvanajstimi minutami povedli za štiri.

Odločilna trojka prek Thompsona

Ko je Golden State v zadnji četrtini znova povedel, pa so se domači košarkarji razigrali in manj kot pet minut do konca so prvič povedli z dvomestno prednostjo. Toda naslednjih osem točk so dosegli gostje, ki so se hitro približali na 98:96. 21 sekund pred iztekom rednega dela je bil izid 101:100. Dragić je stopil na črto prostih metov, prvič zgrešil, a bil v drugo natančen. Kevin Durant je na drugi strani zabil za izenačenje, ko je do konca ostalo še 11 sekund. 0,6 sekunde pa je še ostalo na uri, ko je Waiters prek Klaya Thompsona zadel za prekinitev niza sedmih zaporednih zmag Golden Stata.

"Nisem dobro odigral v obrambi. Moral bi bolj pritisniti nanj. Naredil sem veliko napako, ki nas je stala, a sem se nekaj naučil," je po tekmi povedal Thompson, ki je dodal, da je bil Miami agresivnejši. "Po zadetem metu mi je narahlo pomežiknil. Ni bilo prijetno videti žogo, ki je šla skozi obroč, a veliki brat v meni jo je pospremil z nasmehom," je pristavil Durant, ki je z Waitersom lani igral v Oklahomi. Durant je bil prvi strelec Golden Stata s 27 točkami, Thompson jih je dal 22, Curry pa je 21 dodal deset skokov in osem podaj.

Ne trojni dvojček Jamesa ne 49 točk Irvinga ni bilo dovolj

Presenečenje je pripravil tudi New Orleans, ki je brez Anthonyja Davisa premagal Cleveland (124:122). Za uspeh aktualnih prvakov ni bilo dovolj niti 49 točk (7/14 za dve, 8/14 za tri) Kyrieja Irvinga niti trojni dvojček LeBrona Jamesa, pa še Kevin Love je pristavil 22 točk in ujel 16 odbitih žog. Toda Pelikani so imeli izjemno razigrana Terrenca Jonesa in Jrueja Holidaya, ki sta skupaj dala 69 točk. Jones je s 36 točkami vpisal rekord karieri, dodal pa je še 11 skokov, Holiday pa je ob 33 točkah zbral deset podaj.

Tekme 23. januarja:

CHARLOTTE - WASHINGTON 99:109

Walker 21; Wall 24, Morris 23.

BROOKLYN - SAN ANTONIO 86:112

Whitehead 19; Mills 20, Aldridge 16.

ATLANTA - LA CLIPPERS 105:115

Bazemore 25; Rivers 27, Crawford 19.

MIAMI - GOLDEN STATE 105:102

Waiters 33, Dragić 19 (4/9 za dve, 1/5 za tri), 4 skoki in 5 podaj v 35 minutah, Babbitt 11, Whiteside 10 in 15 skokov; Durant 27, Thompson 22, Curry 21 in 10 skokov.

DETROIT - SACRAMENTO 104:109

Jackson 18 in 11 podaj, Udrih ni igral; Cousins 22 in 14 skokov, Lawson 19.

MILWAUKEE - HOUSTON 127:114

Antetokounmpo 31, Parker 28; Harden 26 in 12 podaj.

NEW ORLEANS - CLEVELAND 124:122

Jones 36 in 11 skokov, Holiday 33 in 10 podaj; Irving 49, James 26, 10 skokov in 12 podaj.

INDIANA - NEW YORK 103:109

Turner 22 in 10 skokov; Anthony 26, Vujačić ni igral.

UTAH - OKLAHOMA CITY 95:97

Hayward 17; Westbrook 38, 10 skokov in 10 podaj, Oladipo 18.

Tekme 24. januarja:

TORONTO - SAN ANTONIO

PHILADELPHIA - LA CLIPPERS

WASHINGTON - BOSTON

ORLANDO - CHICAGO

DENVER - UTAH

PHOENIX - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 44 28 16 63,6 BOSTON CELTICS 43 26 17 60,5 NEW YORK KNICKS 46 20 26 43,5 PHILADELPHIA 76ERS 42 15 27 35,7 BROOKLYN NETS 44 9 35 20,5 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 43 30 13 69,8 INDIANA PACERS 44 22 22 50,0 CHICAGO BULLS 45 22 23 48,9 MILWAUKEE BUCKS 44 21 23 47,7 DETROIT PISTONS 46 21 25 45,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 45 26 19 57,8 WASHINGTON WIZARDS 44 24 20 54,5 CHARLOTTE HORNETS 45 23 22 51,1 ORLANDO MAGIC 46 18 28 39,1 MIAMI HEAT 45 15 30 33,3 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 46 29 17 63,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 45 26 19 57,8 DENVER NUGGETS 43 18 25 41,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 46 19 27 41,3 MINNESOTA TIMBERWOLV. 45 16 28 36,4 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 45 38 7 84,4 LOS ANGELES CLIPPERS 46 30 16 65,2 SACRAMENTO KINGS 44 17 27 38,6 PHOENIX SUNS 44 15 29 34,1 LOS ANGELES LAKERS 48 16 32 33,3 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 44 35 9 79,5 HOUSTON ROCKETS 48 34 14 70,8 MEMPHIS GRIZZLIES 46 26 20 56,5 NEW ORLEANS PELICANS 45 18 27 40,0 DALLAS MAVERICKS 44 15 29 34,1

T. J.