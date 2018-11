Dodaj v

Walter Hofer

16. november 2018 ob 20:20

Wisla - MMC RTV SLO, STA

To je bila izključno moja odločitev in gre za to, da bom takrat dosegel starost za upokojitev. Imam nekaj ponudb z različnih področij, tudi zunaj smučarskih skokov. A za zdaj o tem še ne razmišljam.

Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih 63-letni Avstrijec Walter Hofer je napovedal, da se bo po sezoni 2019/20 upokojil. Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, jubilejna 40., se bo sicer začela v soboto v Wisli z ekipno tekmo ob 16. uri, STA.

