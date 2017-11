Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goranu Dragiću s soigralci v Oaklandu ni uspelo preprečiti poraza Miamija. Foto: Reuters Mislim, da smo na tekmi proti Miamiju odigrali najboljšo obrambo v letošnji sezoni. Treba je bilo stisniti zobe, to nam je uspelo. Zadržali smo jih na 80 točkah. Ta tekma je bila kot tekma končnice, ko nič ni podarjeno in kjer moraš enostavno zdržati. Steve Kerr, trener Golden Stata Stephen Curry ni imel strelsko najučinkovitejšega večera, zbral je 16 točk, zadel je le 2 od 9 metov za tri. Foto: Reuters Medtem pa Boston še naprej melje nasprotnike. Po dveh porazih na uvodnih tekmah sezone je zdaj dosegel že deveto zmago zapored. Tokrat je morala premoč na svojem parketu priznati Atlanta (107:110), ki ni našla odgovora na izjemnega Kyrieja Irvinga (na fotografiji). Ta je odigral doslej najboljšo tekmo v dresu Celticsov, zbral je 35 točk. Foto: Reuters Brooklyn je v gosteh zmagal pri Phoenixu, za katerega je Devin Booker (na fotografiji z dresom številka 1) dosegel 18 točk in tako postal četrti najmlajši igralec v zgodovini Lige NBA, ki je dosegel 3.000 točk. Foto: Reuters Dodaj v

Warriorsi v Oaklandu četrtič zapored ugnali Miami

Goran Dragić drugi najboljši strelec svoje ekipe

7. november 2017 ob 07:57

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA s 97:80 premagali Miami Heat, za katerega je Goran Dragić prispeval 19 točk.

Warriorsi niso imeli najboljšega strelskega večera, v prvem polčasu so bila sila nenatančni z razdalje, zvezdniki ekipe so se 'prebudili' šele v nadaljevanju, a so prvič v letošnji sezoni na tekmi dosegli manj kot 100 točk. Do danes sta ekipi odigrali 57 tekem, eno zmago več (29) so dosegli Kalifornijci.

Edini slovenski košarkar v Ligi NBA Dragić je bil z 19 točkami drugi najboljši strelec svoje ekipe. Iz igre je metal 8/18 (1/3 za tri, 2/4 prosti meti), svojo statistiko je v 31 minutah oplemenitil še s tremi skoki, štirimi podajami in ukradeno žogo. Storil je dve osebni napaki, trikrat je žogo izgubil.

Odločilen delni izid 18:6

Tekma je bila v prvem delu prvega polčasa precej izenačena, nato pa so v zadnjih minutah druge četrtine gostitelji stopili na plin. Po košu Hassana Whitesida in znižanju zaostanka na -1 (32:31) je Golden Statu uspel delni izid 18:6, s katerim je na odmor odšel s prednostjo 13 točk (50:37). Ta se je v nadaljevanju le še večala, Kevin Durant, Draymond Green in Stephen Curry so v napadu zaigrali precej bolje, najvišja prednost je po lepi akciji Omrija Casspija in Nicka Younga znašala 23 točk (97:74). To je bil za Miami že četrti zaporedni poraz na parketu aktualnih prvakov Lige NBA. Nazadnje so Kalifornijce v gosteh premagali 16. decembra 2013 (75:92), ko je za ekipo igrala slovita trojka, na čelu z LeBronom Jamesom.

Kerr: Kot tekma končnice

"Mislim, da smo na tekmi proti Miamiju odigrali najboljšo obrambo v letošnji sezoni. Treba je bilo stisniti zobe, to nam je uspelo. Zadržali smo jih na 80 točkah. Ta tekma je bila kot tekma končnice, ko nič ni podarjeno in kjer moraš enostavno zdržati," je po tekmi zadovoljno dejal trener Golden Stata Steve Kerr.

Liga NBA, tekme 6. novembra:

ATLANTA - BOSTON 107:110

Schroder 23; Irving 35, Tatum 21, Horford 15 in 10 skokov.



PHOENIX - BROOKLYN 92:98

Warren 20; Russell 23, Harris 18.



GOLDEN STATE - MIAMI 97:80

Durant 21, Green 18, Curry 16; Johnson 21, Dragić 19 (met iz igre 8/18), 3 skoki, 4 podaje in 1 ukradena žoga v 31 minutah.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 11 9 2 81,8 DETROIT PISTONS 10 7 3 70,0 ORLANDO MAGIC 10 6 4 60,0 WASHINGTON WIZARDS 9 5 4 55,4 TORONTO RAPTORS 9 5 4 55,4 NEW YORK KNICKS 9 5 4 55,4 PHILADELPHIA 76ERS 9 5 4 55,6 CHARLOTTE HORNETS 10 5 5 50,0 -------------------------------------- INDIANA PACERS 10 5 5 50,0 MILWAUKEE BUCKS 9 4 5 44,4 BROOKLYN NETS 10 4 6 40,0 MIAMI HEAT 10 4 6 40,0 CLEVELAND CAVALIERS 10 4 6 40,0 CHICAGO BULLS 8 2 6 25,0 ATLANTA HAWKS 11 2 9 18,2

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 11 8 3 72,7 GOLDEN STATE WARRIORS 11 8 3 72,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 10 7 3 70,0 MEMPHIS GRIZZLIES 10 6 4 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 10 6 4 60,0 SAN ANTONIO SPURS 10 6 4 60,0 LOS ANGELES CLIPPERS 9 5 4 55,6 UTAH JAZZ 10 5 5 50,0 -------------------------------------- NEW ORLEANS PELICANS 10 5 5 50,0 LOS ANGELES LAKERS 10 5 5 50,0 DENVER NUGGETS 10 5 5 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 9 4 5 44,4 PHOENIX SUNS 11 4 7 36,4 SACRAMENTO KINGS 9 1 8 11,1 DALLAS MAVERICKS 11 1 10 9,1

Tekme 7. novembra:

CLEVELAND - MILWAUKEE

INDIANA - NEW ORLEANS

WASHINGTON - DALLAS

NEW YORK - CHARLOTTE

TORONTO - CHICAGO

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS

DENVER - BROOKLYN

UTAH - PHILADELPHIA

PORTLAND - MEMPHIS

SACRAMENTO - OKLAHOMA CITY

Mitja Lisjak