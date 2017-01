Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Washington, druga ekipa Vzhoda, je nadigral vodilno moštvo Zahoda Chicago. Foto: Reuters Joonas Korpisalo je bil zelo razpoložen v vratih Columbusa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Washington napolnil mrežo Chicaga

Korpisalo junak zmage Columbusa

14. januar 2017 ob 09:34

Washington - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v Ligi NHL slavili osmič zapored, potem ko so s kar 6:0 na domačem ledu dvorane Verizon Center odpravili Chicago.

Znova se je izkazal vratar Braden Holtby, ki je zbral 24 obramb. Šestič je zaklenil mrežo v tej sezoni, kar je največ v ligi. Na zadnjih 14 tekmah petkrat ni dobil gola, na zadnjih petih srečanjih pa je bil premagan le trikrat. Dvakrat je mrežo Chicaga, ki ostaja na Zahodu v vodstvu, zatresel Jay Beagle.

"Po vsaki želimo pozabiti zadnjo in se osredotočiti na naslednjo. To nam v zadnjem času dobro uspeva. Mislim, da vsa ekipa igra vseskozi bolje. Upamo, da bo šlo tako tudi naprej," je povedal Nicklas Bäcsktröm, ki je dosegel drugi zadetek Capitalsov in podal za petega.

Washington ima zdaj 61 točk in je druga ekipa lige. Uspešnejši je Columbus, ki je tokrat ugnal Tampo Bay (1:3). Junak zmage je bil vratar Joonas Korpisalo, ki je branil prvič letos. V vrata je stopil zaradi bolezni Sergeja Bobrovskija. Finec je zbral 31 obramb, blestel pa je predvsem v prvi tretjini, ko je zaustavil 18 od 19 poskusov gostiteljev.

Tekme 13. januarja:

NY RANGERS - TORONTO 2:4

WASHINGTON - CHICAGO 6:0

FLORIDA - NY ISLANDERS 2:5

CAROLINA - BUFFALO 5:2

TAMPA BAY - COLUMBUS 1:3

CALGARY - NEW JERSEY 1:2

ARIZONA - WINNIPEG 4:3

Tekme 14. januarja:

BOSTON - PHILADELPHIA

COLORADO - NASHVILLE

MONTREAL - NY RANGERS

OTTAWA - TORONTO

DETROIT - PITTSBURGH

FLORIDA - COLUMBUS

CAROLINA - NY ISLANDERS

ARIZONA - ANAHEIM

DALLAS - MINNESOTA

LOS ANGELES - WINNIPEG

EDMONTON - CALGARY

SAN JOSE - ST. LOUIS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 43 26 11 6 58 BOSTON BRUINS 45 22 18 5 49 OTTAWA SENATORS 40 22 14 4 48 TORONTO MAPLE LEAFS 40 19 13 8 46 FLORIDA PANTHERS 44 19 17 8 46 TAMPA BAY LIGHTNING 44 20 20 4 44 BUFFALO SABRES 42 16 17 9 41 DETROIT RED WINGS 42 17 19 6 40 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 41 29 8 4 62 WASHINGTON CAPITALS 42 28 9 5 61 PITTSBURGH PENGUINS 41 26 10 5 57 NEW YORK RANGERS 43 28 14 1 57 PHILADELPHIA FLYERS 44 22 16 6 50 CAROLINA HURICANES 42 20 15 7 47 NEW JERSEY DEVILS 44 17 18 9 43 NEW YORK ISLANDERS 40 16 16 8 40 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 45 27 13 5 59 MINNESOTA WILD 40 26 9 5 57 ST. LOUIS BLUES 42 21 16 5 47 NASHVILLE PREDATORS 42 19 16 7 45 DALLAS STARS 43 18 17 8 44 WINNIPEG JETS 45 20 22 3 43 COLORADO AVALANCHE 40 13 26 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 44 23 13 8 54 SAN JOSE SHARKS 42 25 15 2 52 EDMONTON OILERS 44 22 15 7 51 CALGARY FLAMES 45 23 20 2 48 LOS ANGELES KINGS 42 21 17 4 46 VANCOUVER CANUCKS 44 20 19 5 45 ARIZONA COYOTES 41 13 22 6 32

T. J.