Washington prvi, ki si je zagotovil končnico

Los Angeles že na -6

19. marec 2017 ob 07:55

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v gosteh premagali Tampo Bay s 5:3 in si kot prvi v Ligi NHL zagotovili nastop v letošnji končnici.

T. J. Oshie je dosegel tri gole, pri štirih pa je s podajo sodeloval Nicklas Backström. Capitalsi

so še tretjo zaporedno sezono dosegli vsaj sto točk.

St. Louis je v gosteh premagal Arizono s 3:0. Jake Allen je zaustavil vseh 31 strelov in četrtič v sezoni ostal nepremagan. Blues je s tem napredoval na sedmo mesto na vzhodu. Los Angeles, kjer igra Anže Kopitar, zdaj za St. Louisom in Nashvillom zaostaja že za šest točk. Kralji imajo do konca še 12 tekem, njuna tekmeca pa po 11.

Liga NHL, tekme 18. marca:

DETROIT - COLORADO 5:1

NY ISLANDERS - COLUMBUS * 2:3

TORONTO - CHICAGO * 1:2

OTTAWA - MONTREAL ** 3:4

TAMPA BAY - WASHINGTON 3:5

CAROLINA - NASHVILLE 4:2

MINNESOTA - NY RANGERS 2:3

ARIZONA - ST. LOUIS 0:3

EDMONTON - VANCOUVER 2:0

SAN JOSE - ANAHEIM 1:2

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 19. marca:

NEW JERSEY - COLUMBUS

PITTSBURGH - FLORIDA

WINNIPEG - MINNESOTA

CHICAGO - COLORADO

PHILADELPHIA - CAROLINA

MONTREAL - OTTAWA

CALGARY - LOS ANGELES

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 71 40 23 8 88 OTTAWA SENATORS 70 39 23 8 86 BOSTON BRUINS 71 38 27 6 82 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 71 46 17 8 100 COLUMBUS BLUE JACKETS 70 46 18 6 98 PITTSBURGH PENGUINS 70 44 17 9 97 WILD CARD NEW YORK RANGERS 72 45 24 3 93 TORONTO MAPLE LEAFS 70 32 23 15 79 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 71 33 26 12 78 TAMPA BAY LIGHTNING 71 34 28 9 77 FLORIDA PANTHERS 70 31 28 11 73 CAROLINA HURICANES 69 30 27 12 72 PHILADELPHIA FLYERS 70 32 30 8 72 BUFFALO SABRES 72 29 31 12 70 DETROIT RED WINGS 70 28 31 11 67 NEW JERSEY DEVILS 70 26 32 12 64 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 71 46 20 5 97 MINNESOTA WILD 70 43 21 6 92 ST. LOUIS BLUES 71 38 28 5 81 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 71 42 22 7 91 ANAHEIM DUCKS 72 38 23 11 87 EDMONTON OILERS 71 38 24 9 85 WILD CARD CALGARY FLAMES 71 40 27 4 84 NASHVILLE PREDATORS 71 35 25 11 81 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 70 34 29 7 75 WINNIPEG JETS 71 31 33 7 69 DALLAS STARS 71 28 33 10 66 VANCOUVER CANUCKS 71 28 34 9 65 ARIZONA COYOTES 71 26 36 9 61 COLORADO AVALANCHE 70 20 47 3 43

