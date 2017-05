Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Washingtona ostajajo v igri za naslov prvaka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Washington se je rešil izpada

Holtby zaustavil 20 strelov

7. maj 2017 ob 08:24

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so se že spogledovali s koncem sezone, a jim je na peti tekmi konferenčnega polfinala uspel preobrat, Pittsburgh so ugnali s 4:2 in izid v seriji znižali na 2:3.

Pingvini so se razveselili vrnitve Sidneyja Crosbyja. Po dveh tretjinah so vodili z 2:1. Na začetku zadnje tretjine je izenačil Nicklas Backström. Preobrat sta končala Jevgenij Kuznecov in Aleksander Ovečkin, ki sta zadela v razmaku 27 sekund.

Vratar Capitalsov Braden Holtby je odigral najboljšo tekmo v seriji, saj je zaustavil 20 strelov, prejel pa je le dva gola.

Liga NHL, končnica, vzhod:

OTTAWA - NY RANGERS (3:2)

5:4 (1:2, 2:1, 1:1)

Stone 7., Hoffman 29., Pyatt 29., Brassard 59., Turris 67.; Fast 5., Holden 6., McDonagh 38., Vesey 53.

Obrambe: Anderson 29; Lundqvist 32.



WASHINGTON - PITTSBURGH (2:3)

4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Burakovsky 20., Backström 42., Kuznecov 48., Ovečkin 48.; Hagelin 11., Kessel 25.

Obrambe: Holtby 20; Fleury 28.



Zahod, polfinale, nedelja:

NASHVILLE - ST. LOUIS (3:2)

EDMONTON - ANAHEIM (2:3)

S. J.