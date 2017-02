Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Washington je prvi v sezoni, ki je prišel do 40 zmag. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Washington spet pobegnil Minnesoti

Rakell odločil tekmo v Anaheimu

23. februar 2017 ob 08:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so vodstvo v Ligi NHL potrdili z zmago na gostovanju v Philadelphii, kjer so slavili s 4:1. Boston je pred gostovanjem v Los Angelesu s 5:3 klonil v Anaheimu.

Washington je po zadetkih Nickalsa Backstroma in Jevgenija Kuznecova po 17. minutah vodil z 2:0. Letalci so priključek ujeli na začetku druge tretjine, ko je zadel Brayden Schenn, a je za varno prednost tik pred drugim odmorom spet poskrbel Kuznecov. V zadnji tretjini je zmago potrdil T. J. Oshie. Sodniki so v prvi in drugi tretjini po ogledu videoposnetka razveljavili dva gola gostiteljev.

Washington je zmagal prvič na zadnjih treh tekmah in ima tri točke prednosti pred vodilno ekipo Zahoda Minnesoto. Na Vzhodu mu je najbližje Pittsburgh, ki zaostaja za pet točk.

Anaheim je prekinil niz štirih zaporednih zmag Bostona, najzaslužnejši za uspeh Racmanov pa je bil Rickard Rakell, ki je zadel dvakrat, drugič za vodstvo s 4:3 dve minuti in pol pred koncem. Bruinsi bodo v noči na petek gostovali v Staples Centru pri Los Angelesu.

FLORIDA - EDMONTON 3:4

PHILADELPHIA - WASHINGTON 1:4

ANAHEIM - BOSTON 5:3



Tekme 23. februarja:

TORONTO - NY RANGERS

MONTREAL - NY ISLANDERS

TAMPA BAY - CALGARY

NASHVILLE - COLORADO

CHICAGO - PHOENIX

LOS ANGELES - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 60 32 20 8 72 OTTAWA SENATORS 58 32 20 6 70 TORONTO MAPLE LEAFS 59 28 20 11 67 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 59 40 12 7 87 PITTSBURGH PENGUINS 59 37 14 8 82 COLUMBUS BLUE JACKETS 58 37 16 5 79 WILD CARD NEW YORK RANGERS 59 38 19 2 78 FLORIDA PANTHERS 59 28 21 10 66 ------------------------------------- BOSTON BRUINS 60 30 24 6 66 NEW YORK ISLANDERS 59 28 21 10 66 PHILADELPHIA FLYERS 60 28 25 7 63 TAMPA BAY LIGHTNING 59 27 24 8 62 BUFFALO SABRES 60 26 24 10 62 NEW JERSEY DEVILS 60 25 25 10 60 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58 CAROLINA HURICANES 56 24 24 8 56 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 59 39 14 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 60 37 18 5 79 ST. LOUIS BLUES 60 31 24 5 67 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 60 35 18 7 77 EDMONTON OILERS 61 33 20 8 74 ANAHEIM DUCKS 62 32 20 10 74 WILD CARD NASHVILLE PREDATORS 59 28 22 9 65 CALGARY FLAMES 60 30 26 4 64 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 59 29 26 4 62 WINNIPEG JETS 63 28 29 6 62 VANCOUVER CANUCKS 60 26 28 6 58 DALLAS STARS 60 23 27 10 56 ARIZONA COYOTES 58 21 30 7 49 COLORADO AVALANCHE 58 16 39 3 35

R. K.