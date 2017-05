Washington spet ušel v hitro vodstvo, ki ga je tokrat zadržal

Golden State na pol poti

5. maj 2017 ob 07:19

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Washingtona so tekmo proti Bostonu začeli spet silovito, a za razliko od prejšnjih tekem so prednost zadržali in prišli do lahke zmage s 116:89.

S tem so zaostanek v seriji znižali na 1:2. Gostiteljem je v uvodni četrtini uspelo narediti niz 22:0, s katerim so pobegnili v vodstvo s 34:12 in ga varno zadržali. John Wall je dosegel 24 točk, Bojan Bogdanović pa jih je s klopi dodal 19.

Sodniki piskali osem tehničnih napak

Tekma je bila sicer napeta in živčna, saj so sodniki piskali kar osem tehničnih napak, tri igralce pa so izključili. Na obeh straneh so se pritoževali, da so sodniki izgubili nadzor nad tekmo. "Ni skrivnost, gre za dve ekipi, ki se res ne marata. Oboji se borimo in želimo dobiti to serijo," je bil odkrit Wall.

Thomas vrgel le osemkrat

Gostitelji so v obrambi dobro ustavili Isaiaha Thomasa, ki je na drugi tekmi Wizardsom nasul 53 točk, tokrat pa jih je zmogel le 13, iz igre je vrgel le osemkrat. "To je košarka v končnici. Mi jih ne maramo in oni ne maramo nas," je v podobnem tonu kot Wall govoril Thomas.

Bojevniki na pol poti

Golden State je v svoji dvorani še drugič ugnal Utah (115:104) in v zmagah vodi z 2:0. Bojevniki so v letošnji končnici še brez poraza, sploh prvič v svoji zgodovini so dobili prvih šest tekem. Podobno kot Washington so tudi sami hitro ušli v vodstvo in ga varno zadržali. Tokrat je bil izjemno učinkovit Draymond Green, ki je zbral 21 točk, za tri točke je metal 5/8. Dvajset točk sta presegla še Kevin Durant (25) in Steph Curry (23).

Poškodba ni bila resnejša

"Ko sem zadel nekaj trojk, sem bil še bolj agresiven. Vsak dan se trudim, da bi čim bolje igral v končnici. Želim narediti vse, da bi zmagali," je bil dobre volje Green. Golden State je spet prevladoval pri podajah (33:19). "Žoga res lepo kroži, ko smo malo nehali s tem, so se nekoliko približali. Podaje so recept za dobro igro," je še dodal Green, ki je v zadnji četrtini grdo padel. Nekaj časa je kazalo na resnejšo poškodbo, a igralec je zatrdil, da se počuti dobro in bo lahko zaigral na tekmi številka 3.

Liga NBA, končnica, 2. krog, vzhod:

WASHINGTON (4) - BOSTON (1) (1:2)

116:89 (39:17, 23:23, 32:29, 21:20)

Wall 24, Porter Jr. in Bogdanović po 19, Gortat 13 in 16 skokov, Beal 11; Horford 16, Crowder 14, Thomas 13.

Petek:

TORONTO (3) - CLEVELAND (2) (0:2)

Zahod:

GOLDEN STATE (1) - UTAH (5) (2:0)

115:104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22)

Durant 25, 11 skokov in 7 podaj, Curry 23 (met za 3: 5/8), Green 21, Thompson 14; Hayward 33, Gobert 16 in 16 skokov, Mack 14.

Petek:

HOUSTON (3) - S. ANTONIO (2) (1:1)

S. J.