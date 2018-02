Watford v zadnjih minutah napolnil mrežo Chelseaja

Velika neumnost Bakayoka po pol ure igre

5. februar 2018 ob 23:37

Watford - MMC RTV SLO

Nogometaši Watforda so na zadnji tekmi 26. kroga Premier lige odpravili Chelsea s 4:1. Trikrat so zadeli v zadnjih šestih minutah, ko se je zelo poznalo, da so gostje igrali večino tekme le z deseterico.

Antonio Conte, ki je lani v velikem slogu poplejal modre do naslova angleškega prvaka, se bo zdaj zares znašel pod velikim pritiskom. Chelsea je padel na četrto mesto, v zadnjem mesecu je v slabi formi, čez dva tedna pa je že na sporedu derbi osmine finala Lige prvakov proti Barceloni.

Italijanski strokovnjak ima velike težave z napadalci. Alvaro Morata je poškodovan, Diego Costa je odšel k madridskemu Atleticu, Michy Batshuayi pa je že sajnsko debitiral v dresu dortmundske Borussie. Na Vicarage Roadu je začel brez klasičnega napadalca, Olivier Giroud je vstopil šele po uri igre.

Bakayoko ekspresno prejel dva rumena kartona

Gostitelji, ki na pred današnjim večerom niso zmagali na zadnjih petih tekmah Premier lige, so bili boljši že v prvem polčasu. Ključni trenutek se je zgodil po pol ure igre, ko je Tiemoue Bakayoko zaradi spotikanja prejel drugi rumeni karton, prvega je dobil v 25. minuti. Tri minute pred odmorom je vratar Chelseaja Thibaut Courtois podrl Gerarda Deulofeuja v kazenskem prostoru, z bele točke pa je bil natančen Troy Deeney z desno nogo.

Hazard mojstrsko izenačil

Tudi v drugem polčasu dolgo časa ni prav nič kazalo na izenačenje. Osem minut pred koncem je Eden Hazard preigral Daryla Janmaata in z izjemnim strelom z desnico z 20 metrov zatresel malo mrežico. Vratar Orestis Karnezis je bil nemočen.

Watford udarno zaključil srečanje

Gostitelji so sanjsko končali tekmo in kronalči premoč (streli 21:7, koti 8:3). V 84. minuti si je Janmaat izmenjal dvojno podajo z rezervistom Robertom Pereyro, nato pa ukanil Courtoisa. Razigrani Deulofeu je s svoje polovice krenil v protinapad dve minuti pred koncem, razredčena obramba gostov se je le umikala, na koncu pa je z levico potisnil žogo v mrežo. Končni izid je postavil Pereyra z močnim diagonalnim strelom v sodnikovem dodatku.



Novi trener Watforda Javi Gracia se je veselil prestižne zmage, Chelsea je na Vicarage Roadu padel prvič po septembru 1999. Conte je po polomu z Bournemouhom (0:3) prejšnjo sredo prejel novo zaušnico. Chelsea je v letošnji sezoni izgubil že šestkrat, v celotni lanski sezoni pa le petkrat.

26. krog:

WATFORD - CHELSEA 4:1 (1:0)

Deeney 42./11-m, Janmaat 84., Deulofeu 88., Pereyra 91.; Hazard 82.

RK: Bakayoko 30./Chelsea

Watford: Karnezis, Mariappa, Prödl, Holebas, Janmaat, Doucoure, Capoue, Zeegelaar, Deeney (93./Gray), Deulofeu (89./Carrillo), Richarlison (65./Pereyra).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Zappacosta, Kante, Bakayoko, Moses, Pedro (64./Giroud), Hazard, Willian (34./Fabregas).

Sodnik: Mike Dean

Odigrano v soboto in nedeljo:

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE 1:1 (0:1)

Milivojević 55./11-m; Diame 22.

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2:2 (1:0)

Salah 3., 91.; Wanyama 79., Kane 95./11-m

Kane je v 87. minuti zapravil 11-m.

BURNLEY - MANCHESTER CITY 1:1 (0:1)

Gudmundsson 82.; Danilo 22.

BOURNEMOUTH - STOKE CITY 2:1 (0:1)

King 70., Mousset 79.; Shaqiri 5.

BRIGHTON - WEST HAM 3:1 (1:1)

Murray 8., Izquierdo 59., Gross 75.; Hernandez 30.

LEICESTER - SWANSEA 1:1 (1:0)

Vardy 17.; Fernandez 53.

MAN. UNITED - HUDDERSFIELD 2:0 (0:0)

Lukaku 55., Sanchez 68.

WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON 2:3 (1:2)

Hegazy 4., Rondon 72.; Lemina 40., Stephens 43., Ward-Prowse 55.

ARSENAL - EVERTON 5:1 (4:0)

Ramsey 6., 19., 74., Koscielny 24., Aubameyang 37.; Calvert Lewin 64.

Lestvica: MANCHESTER CITY 26 22 3 1 74:19 69 MANCHESTER UTD. 26 17 5 4 51:18 56 LIVERPOOL 26 14 9 3 59:31 51 CHELSEA 26 15 5 6 46:23 50 TOTTENHAM 26 14 7 5 51:24 49 ARSENAL 26 13 6 7 51:35 45 BURNLEY 26 9 9 8 21:23 36 LEICESTER 26 9 8 9 38:35 35 BOURNEMOUTH 26 8 7 11 30:37 31 EVERTON 26 8 7 11 29:45 31 WATFORD 26 8 6 12 37:45 30 WEST HAM 26 6 9 11 32:46 27 BRIGHTON 26 6 9 11 21:35 27 CRYSTAL PALACE 26 6 9 11 24:39 27 SOUTHAMPTON 26 5 11 10 28:38 26 NEWCASTLE 26 6 7 13 24:36 25 SWANSEA 26 6 6 14 19:37 24 STOKE CITY 26 6 6 14 26:52 24 HUDDERSFIELD 26 6 6 14 19:46 24 WEST BROMWICH 26 3 11 12 21:37 20

A. G.