Watles tako kot lani nesrečno prizorišče za Flisarja

Zmagal Švicar Niederer

14. januar 2017 ob 13:22

Watles - MMC RTV SLO

Filip Flisar je bil po dveh zmagah v Innichenu pred tremi tedni na novi postaji svetovnega pokala v smučarskem krosu v Watlesu manj uspešen. Po padcu je obstal že na prvi oviri na 33. mestu.

Potem ko so v petek zaradi novozapadlega snega in močnega vetra odpadle kvalifikacije za današnjo in nedeljsko tekmo, so v izločilnih bojih nastopili vsi tekmovalci. Pred 1/16 finala so se v vožnjah na izpadanje pomerili po trije smučarji. Flisar ni nastopil povsem zdrav in je izgubil drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, a bo imel v nedeljo priložnost, da popravi vtis.

Tudi lani je Mariborčan na prvi tekmi v Watlesu padel in bil na koncu 27. Dan pozneje je zasedel 25. mesto.

V velikem finalu na Južnem Tirolskem so nastopili vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Francoz Jean Frederic Chapuis, Kanadčan Brady Leman, Francoz Bastien Midol in Švicar Armin Niederer. Zmage se je veselil slednji, ki je slavil pred Lemanom in Chapuisom.

M. R.