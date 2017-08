Watzke: Možnost prestopa Dembeleja v Barcelono manj kot 50-odstotna

Vodstvi kluba zelo oddaljeni od dogovora

21. avgust 2017 ob 19:20

Dortmund - MMC RTV SLO

V Bundesligi so odigrali prvi krog, v ospredju pa je še vedno Ousmane Dembele, ki hoče na vsak način zapustiti Dortmund in se preseliti v Barcelono. Direktor Hans-Joachim Watzke ostaja neomajen.

Po rekordnem prestopu Neymarja v Paris SG želi Barcelona do konca prestopnega roka okrepiti kader, a pogajanja so trda, saj se klubi zavedajo, da imajo Katalonci na računu veliko denarja in številke gredo v nebo.

20-letni Dembele ima pogodbo s črno-rumenimi do leta 2021, že deset dni ne trenira z moštvom. Odšel je v Francijo, kjer upa, da se bosta Borussia in Barcelona dogovorili za prestop. Vodstvo Dortmundčanov se je odločilo, da morajo Katalonci do nedelje nakazati 150 milijonov evrov.

"Pošteno povedano je možnost prestopa Dembeleja v Barcelono trenutno manj kot 50-odstotna. Če bo prišlo do prestopa, bomo analizirali naš kader in se nato odločili, če so še potrebne okrepitve," je v pogovoru za televizijsko postajo Sky poudaril Watzke, ki je izjemen finančni poznavalec in je Borussio rešil iz rdečih številk.

Nobenih pogajanj ne bo več, številke so znane

"Ousmane nas ne bo vlekel za nos. Preprosto ni prišel na delo. Nekaj takega je skoraj nepredstavljivo, vendar se je zares zgodilo. Po domače povedano je to "štrajk" in zaradi tega smo ga suspendirali do nadaljnjega. Zdaj sta samo še dve možnosti. Barcelona mora še ta teden nakazati zahtevano vsoto na naš račun ali pa prestopa ne bo. Nobenih pogajanj ne bo, številke so znane. Dembele je zelo prijazen fant, lepo je vzgojen, zato takega obnašanja nismo pričakovali. Seveda se tudi sam zavedam, kaj sem počel pri 20 letih, ko še nisem bil formirana osebnost," je pojasnil direktor Borussie, ki noče niti slišati o odhodu Pierra-Emericka Aubameyanga, ki si ga je želel Milan. Brez najboljšega strelca Bundeslige Dortmundčani ne bi imeli možnosti proti Bayernu v boju za naslov.

Vodstvi kluba zelo oddaljeni od dogovora

"Pred desetimi dnevi smo se usedli skupaj s predstavniki Barcelone. Pred dvema tednoma sem mislil, da je to pravi evropski velikan, ki se obnaša profesionalno. Nisem pričakoval, da bomo tako narazen pri naših številkah. Niti malce se nismo približali, zato smo hitro končali sestanek. Naslednji dan Dembelejea ni bilo na trening, čeprav je vedel, da do dogovora ni rišlo. Verjetnite mi, da je to naredil za to, ker gre za Barcelono. Za noben drug klub na svetu si tega ne bi privošil," je dodal 58-letni Watzke, ki je bil navdušen z gladko zmago v Wolfsburgu v soboto (0:3).

Vrnitev pred 25.000 jeznih navijačev bo poseben izziv

Če prestopa ne bo, se bo mora Dembele vrniti v Dortmund, kjer ga imajo navijači že do vrha glave. Njegova vrnitev na stadion Westfalen bi bila velik projekt, postaviti bi se moral pred 25.000 jeznih navijačev pred "rumeno steno" za vrati. Soigralci nočejo javno kritizirati Dembeleja. Gonzalo Castro, Nuri Sahin in Sokratis so že pojasnili, da se obnaša neprofesionalno in ob morebitni vrnitvi bi ga čakala marsikatera pikra beseda.

A. G.