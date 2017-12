Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Peter Bosz je trenerske obveznosti Borussie prevzel 6. junija letos. Borussia je zanj Ajaxu odštela skoraj pet milijonov evrov in s tem podrla rekord. Foto: Reuters Sorodne novice Prvi gol Kampla za Leipzig, Vidal zagotovil Bayernu jesenski naslov Dodaj v

Watzke udaril po mizi: Bosza na klopi Borussie zamenjal Stöger

Dortmundčani v veliki krizi

10. december 2017 ob 15:51

Dortmund - MMC RTV SLO

Po seriji slab(š)ih rezultatov so se pri Borussii iz Dortmunda odločili za edino logično potezo - prekinili so sodelovanje z glavnim trenerjem Petrom Boszem.

Črno-rumeni letos igrajo pod pričakovanji, v soboto so na svojem stadionu klonili pred Werderjem iz Bremna (1:2), s čimer se je njihov niz brez zmage v vseh tekmovanjih podaljšal že na 9 tekem (8. novembra so na prijateljski tekmi sicer s 4:2 premagali Bochum).

Hans Joachim Watzke, izvršni direktor kluba, je priznal, da so se po sobotnem porazu usedli z Boszem in pogovorili. "Odločili smo se, da z njim prekinemo sodelovanje. Bilo je zelo čustveno, a tudi povsem profesionalno. V imenu vseh pri Borussii bi se Petru rad zahvalil za vse, kar je storil za nas. Še vedno smo mnenja, da gre za odličnega trenerja in zelo dobro osebo," je povedal Watzke, ki je na trenerski stolček zdaj posedel Petra Stögerja. Avstrijec je bil prejšnjo nedeljo odpuščen pri Kölnu, ki je na zadnjem mestu lestvice. Še nobena ekipa v zgodovini Bundeslige ni zbrala manj točk po 15 krogih, kozlički so še brez zmage v letošnji sezoni.

Borussia ima po 15 krogih Bundeslige na svojem računu 22 točk, zmagala je šestkrat, štirikrat je remizirala in petkrat izgubila. Trenutno zaseda 7. mesto. V Ligi prvakov letos ni okusila slasti zmage, na šestih obračunih je zgolj dvakrat remizirala in kar štirikrat izgubila. Vseeno je bilo to dovolj za uvrstitev v izločilne boje Evropske lige.

