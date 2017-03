Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je v letošnjem letu v sijajni formi. Januarja je zmagal v Melbournu, v nedeljo pa ima priložnost za peti naslov v Indian Wellsu. Foto: Reuters Stan Wawrinka je stopnjeval formo ta teden. Večkrat je že dokazal, da je prav v finalu najboljši. Foto: Reuters Sorodne novice Federer brez boja v polfinale Federer v 68 minutah zmlel nemočnega Nadala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wawrinka bo v finalu Indian Wellsa izzval Federerja

Dve Rusinji v ženskem finalu

18. marec 2017 ob 22:09

Indian Wells - MMC RTV SLO

Roger Federer je premagal Jacka Socka s 6:1 in 7:6 in se brez izgubljenega niza uvrstil v finale turnirja serije 1.000 v Indian Wellsu, kjer ga v nedeljo ob 21.00 čaka rojak Stan Wawrinka.

18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je sedmič prebil v finale turnirja v Kaliforniji, zmagal je v letih 2004, 2005, 2006 in 2012, v letih 2014 in 2015 pa je bil boljši Novak Đoković. V nedeljo bo skušal osvojiti 90. turnir v karieri in 25. turnir serije masters.

35-letni Federer je bil zelo spočit, saj je ekspresno odpravil Rafaela Nadala v osmini finala, nato pa je Nick Kyrgios zaradi zastrupitve s hrano predal četrtfinalni obračun. V prvem nizu je bil Sock nemočen. V četrti igri je Baselčan brez oddane točke prišel do brejka in vodstva s 3:1, nato pa je še v šesti igri odvzel servis Američanu.

V drugem nizu je Sock zaigral precej bolje, otresel se je nervoze, saj je prvič v karieri igral v polfinalu mastersa. Edino priložnost za brejk je imel Federer v sedmi igri, a je ni uspel unovčiti. Odločala je podaljšana igra, kjer je Sock povedel s 3:1, ob menjavi strani pa je bil izid izenačen na 3:3. Zadnje tri točke je dobil švicarski veteran, "tiebreak" mu je pripadel s 7:4. Dvoboj je trajal uro in 13 minut.

Odlični servisi Wawrinke

Wawrinka, ki se je v četrtfinalu namučil z Avstrijcem Dominicom Thiemom, je gladko odpravil Pabla Carreno Busto s 6:3 in 6:2. "Stan the Man" bo v nedeljo lovil drugi naslov na mastersih, leta 2014 je v finalu Monte Carla ugnal prav Federerja.

V prvem nizu je Španec izgubil servis v osmi igri, v drugem nizu pa je bila ključna tretja igra, ki je trajala skoraj deset minut, Wawrinka je unovčil peto priložnost za odvzem servisa. V nadaljevanju je Carreno Busta popustil, dvoboj je trajal 65 minut.

31-letni Wawrinka je izjemno serviral, Španec je osvojil le deset točk na servis Švicarja v celotnem obračunu. "Zelo sem zadovoljen z igro. Kar malce sem presenelen, da se mi je uspelo prebiti v finale. To je eden izmed največ turnirjev na svetu, takoj za vsemi grand slami. Veliko sem skušal z različnimi servisi in Pablo je imel precej težav z vračanjem," je poudaril Wawrinka.

Federer izgubil le tri medsebojne dvoboje

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam ima zelo slab izkupiček proti rojaku, dobil je le tri obračune, Federer pa kar 19. Pred dvema mesecema v Melbournu je bil Federer boljši po petih napetih nizih.

V ženskem finalu, ki bo na sporedu v nedeljo ob 19.00 se bosta pomerili Rusinji Svetlana Kuzenceova in Jelena Vesnina.

Polfinale (M):

WAWRINKA (ŠVI/3) - CARRENO BUSTA (ŠPA/21)

6:3, 6:2

FEDERER (ŠVI/9) - SOCK (ZDA/17)

6:1, 7:6 (4)

Finale bo v nedeljo ob 21.00.



Polfinale (Ž):

KUZNECOVA (RUS/8) - KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

7:6 (5), 7:6 (2)

VESNINA (RUS/14) - MLADENOVIC (FRA/28)

6:3, 6:4

Finale bo v nedeljo ob 19.00.

A. G.