Wawrinka med štiri, pravkar Federer - M. Zverev

Nekoč po avtogram Venus, zdaj z njo za finale

24. januar 2017 ob 09:14,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 10:20

Melbourne - MMC RTV SLO

V moški konkurenci je prvi polfinalist odprtega prvenstva Avstralije Švicar Stan Wawrinka, ki zdaj čaka zmagovalca dvoboja med rojakom Rogerjem Federerjem in Nemcem Mischo Zverevom.

Wawrinka, ki je bil v Melbournu najboljši pred tremi leti, je bil s 7:6 (2), 6:4 in 6:3 boljši od Jo-Wilfrieda Tsongaja. Po izpadu prvi dveh nosilcev Andyja Murrayja in Novaka Đokovića je za mnoge Wawrinka prvi favorit za osvojitev drugega zaporednega turnirja za grand slam, saj je 31-letni Švicar slavil že septembra na US Openu.

"Ni lahko igrati proti Tsongaju, ki je zelo močan igralec. Žogica je bila danes zelo hitra in jo je bilo težko nadzirati. A po igrišču sem se dobro premikal, bil sem napadalen od prvega udarca naprej. To je na koncu naredilo razliko," je povedal Wawrinka in dodal: "Biti v polfinalu je v Melbournu vedno nekaj posebnega. Tu sem pred izjemno publiko osvojil svoj prvi grand slam. Če se bom pomeril z Rogerjem, upam, da jih bo vsaj nekaj navijalo zame."

Prvi niz je odločila podaljšana igra, Francoz pa je v drugem ob odvzemu servisa povedel s 4:3. Toda Wawrinka je hitro odgovoril z dvema brejkoma zapored za vodstvo v nizih z 2:0. Odlično je tudi nadaljeval. Uspelo mu je dobiti še tretji točko zapored na začetni udarec Tsongaja, s čimer je povedel z 2:0. Pri servisu je bil zanesljiv in z zmago v nizu s 6:3 je dvignil vstopnico za melbournski polfinale.

V polfinalu dvoboj V. Williams - Vandeweghe

Med dekleti se bosta za prvo finalno vstopnico pomerili Američanki Venus Williams in Coco Vandeweghe. Starejša izmed sester Williams je bila s 6:4 in 7:6 (3) boljša od Rusinje Anastazije Pavljučenko, Vandeweghejeva pa je s 6:4 in 6:0 odpravila Španko Garbine Muguruzo.

36-letna Venus bo drugič igrala v polfinalu Melbourna. Med štiri se je prebila prvič po 14 letih. "Želim si še naprej, nisem še zadovoljna," je po zmagi dejala nekdanja številka ena. Po težavah z boleznijo še ne razmišlja o koncu kariere: "Čutim, da je v meni še veliko vrhunskega tenisa. Ko se tako počutiš, potem moraš nadaljevati." S 50. posamično zmago na avstralskem turnirju je najstarejša polfinalistka turnirja za grand slam po Martini Navratilovi leta 1994 v Wimbledonu.

V četrtek ji bo nasproti stala rojakinja Coco Vandeweghe. 35. igralka sveta je po branilki naslova v osmini finala Angelique Kerber premagala še zmagovalko odprtega prvenstva Francije Muguruzo. "Čast mi bo igrati proti takšni šampionki, kot je Venus," je dejala Vandeweghejeva. 25-letnica se je prvič uvrstila v polfinale turnirja za grand slam, ob tem pa razkrila, da je nekoč stala v vrsti otrok, ki so čakali na avtogram Venus Williams. Ko je kasneje to zgodbo povedala soigralkam v ekipi za pokal federacij, jo je Venus v šali vprašala, če si še želi njen avtogram.

TURNI ZA GRAND SLAM - OP AVSTRALIJE MELBOURNE

(11.222.625 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

FEDERER (ŠVI/17) - M. ZVEREV (NEM)

6:1 , 7:5, -:-



WAWRINKA (ŠVI/4) - TSONGA (FRA/12) 7:6 (2), 6:4, 6:3



RAONIĆ (KAN/3) - NADAL (ŠPA/9)

sreda



GOFFIN (BEL/11) - DIMITROV (BLG/15)

sreda

Četrtfinale (Ž), tabela:

VANDEWEGHE (ZDA) - MUGURUZA (ŠPA/7)

6:4, 6:0



V. WILLIAMS (ZDA/13) - PAVLJUČENKOVA (RUS/24)

6:4, 7:6 (3)



PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - LUČIĆ BARONI (HRV)

sreda



S. WILLIAMS (ZDA/2) - KONTA (VB/9)

sreda

T. J.