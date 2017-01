Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Stan Wawrinka je OP Avstralije osvojil leta 2014. Foto: EPA Andy Murray je v finalu OP Avstralije igral petkrat. Naslova v Melbournu še nima. Foto: EPA Simona Halep je v Melbournu drugič zapored izpadla v prvem krogu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wawrinka se je komajda rešil, Federer oddal niz

Izpadla četrta nosilka Simona Halep

16. januar 2017 ob 08:37,

zadnji poseg: 16. januar 2017 ob 13:19

Melbourne - MMC RTV SLO

Uvodni dan teniškega turnirja za grand slam v Melbournu je imel največ dela Stan Wawrinka, ki je bil proti Martinu Kližanu povsem blizu izpada, a se je vendarle izvlekel.

27-letni Slovak, 34. z lestvice ATP, je imel v petem odločilnem nizu brejk prednosti in pri izidu 4:3 40:15 na svoj servis, toda zmagovalec Melbourna izpred treh let je dobil tri igre zapored in po treh urah in pol slavil s 4:6, 6:4, 7:5, 4:6 in 6:4. Wawrinka, zmagovalec zadnjega velikega turnirja v New Yorku, se je v Melbournu v petem nizu izvil šele drugič v petih dvobojih.

Murray na igrišču skoraj tri ure

Neprepričljiv je bil prvi igralec sveta Andy Murray, ki pa je proti Iliji Marčenku vseeno napredoval v treh nizih. Škot je Ukrajinca odpravil s 7:5, 7:6 (5) in 6:2. Škot ni blestel. V prvem nizu je izgubil dve servisni igri, v drugem še eno, tako da je moral loviti brejk zaostanka. Pravi obraz je pokazal šele v tretjem nizu. Na vroč dan v Melbournu, kjer se je živo srebro povzpelo na 33 stopinj Celzija, je bil na igrišču skoraj tri ure.

Tudi Nišikori je garal pet nizov

Krepko se je moral za napredovanje potruditi Kei Nišikori, ki je Rusa Andreja Kuznecova ugnal šele v petem nizu. Po treh urah in 37 minutah je bilo 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 in 6:2. Po dveh nizih zaostanka se je izvlekel Marin Čilić, ki je s 4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 6:3 izločil Poljaka Jerzyja Janowicza.

Melzer prekinil izjemen niz Federerja

Roger Federer je osvojil 73 zaporednih nizov v uvodnem krogu turnirjev za grand slam, serijo pa je prekinil Jürgen Melzer, ki je Švicarju odščipnil drugi niz. Federer je zmagal s 7:5, 3:6, 6:2 in 6:2. 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je nazadnje niz v prvem krogu turnirjev za grand slam oddal leta 2010 v Wimbledonu proti Alejandru Falli.

Izpadel je Slovenec Aljaž Bedene, ki nastopa za Veliko Britanijo. Favoriziranega Bedeneta je s 7:6, 7:5, 0:6, 6:3 premagal Victor Estrella Burgos iz Dominikanske republike.

Konec za Simono Halep

V ženski konkurenci je največje presenečenje pripravila Shelby Rogers, ki je s 6:3, 6:1 premagala četrto nosilko Simono Halep. Romunka je v Melbournu izpadla v prvem krogu že lani.

Težave branilke naslova Kerberjeve

Krepko se je morala za napredovanje potruditi branilka naslova in prva igralka sveta Angelique Kerber, ki je bila s 6:2, 5:7, 6:2 boljša od Ukrajinke Lesie Curenko. Nemka je imela pri 6:2, 5:4 zaključno žogo, vendar je Curenkova spreobrnila potek srečanja. Po dobljenem drugem nizu je Ukrajinka grozila tudi na začetku tretjega. Pri vodstvu z 2:1 je zapravila priložnost za odvzem servisa, nato pa je Nemka zaigrala kot prerojena in slavila po dveh urah in petih minutah.

Današnji dvoboji

Zgorni del tabele, moški:

MURRAY (VB/1) - MARČENKO (UKR)

7:5, 7:6 (5), 6:2

RUBLEV (RUS) - LU (TJV)

4:6, 6:3, 7:6 (0), 6:3

DE MINAUR (AVS) - G. MELZER (AVT)

5:7, 6:3, 2:6, 7:6 (2), 6:1

QUERREY (ZDA/31) - HALYS (FRA)

6:7 (10), 7:6 (4), 6:3, 6:4

ISNER (ZDA/19) - KRAVČUK (RUS)

6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:1

M. ZVEREV (NEM) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:3, 7:6 (5), 6:4

JAZIRI (TUN) - SOEDA (JAP)

6:3, 6:4, 6:3

BUBLIK (KAZ) - POUILLE (FRA/16)

6:0, 3:6, 6:3, 6:4



BERDYCH (ČEŠ/10) - VANNI (ITA)

6:1, b.b.

HARRISON (ZDA) - MAHUT (FRA)

6:3, 6:4, 6:2

RUBIN (ZDA) - FRATANGELO (ZDA)

6:7 (4), 7:5, 3:6, 6:2, 6:2

FEDERER (ŠVI/17) - J. MELZER (AVT)

7:5, 3:6, 6:2, 6:2

LACKO (SLK) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/26)

4:6, 7:5, 1:6, 6:4, 6:3

SELA (IZR) - GRANOLLERS (ŠPA)

5:7, 6:3, 6:2, 6:0

CHARDY (FRA) - ALMAGRO (ŠPA)

4:0, b.b.

NIŠIKORI (JAP/5) - KUZNECOV (RUS)

5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6), 6:2



WAWRINKA (ŠVI/4) - KLIŽAN (SLK)

4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4

JOHNSON (ZDA) - DELBONIS (ARG)

6:3, 6:4, 6:4

LORENZI (ITA) - DUCKWORTH (AVS)

6:4, 7:6 (4), 6:7 (4), 6:4

TROICKI (SRB/29) - DŽUMHUR (BiH)

6:4, 6:3, 2:6, 2:6, 6:3

SCHWARTZMAN (ARG) - CUEVAS (URU/22)

6:3, 6:3, 6:0

DARCIS (BEL) - GROTH (AVS)

3:6, 6:3, 6:2, 6:2

SEPPI (ITA) - MATHIEU (FRA)

6:4, 7:6 (4), 6:7 (3), 7:5

KYRGIOS (AVS/14) - ELIAS (POR)

6:1, 6:2, 6:2



TSONGA (FRA/12) - MONTEIRO (BRA)

6:1, 6:3, 6:7 (5), 6:2

LAJOVIĆ (SRB) - ROBERT (fRA)

6:3, 6:3, 6:3

HAČANOV (RUS) - MANNARINO (FRA)

6:4, 3:6, 7:6 (9), 6:3

SOCK (ZDA/23) - HERBERT (FRA)

6:4, 7:6 (4), 6:3

TOMIC (AVS/27) - BELLUCCI (BRA)

6:2, 6:1, 6:4

ESTRELLA BURGOS (DOM) - BEDENE (VB)

7:6 (7), 7:5, 0:6, 6:3

EVANS (VB) - BAGNIS (ARG)

7:6 (8), 6:3, 6:1

ČILIĆ (HRV/7) - JANOWICZ (POL)

4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 6:3



Zgornji del tabele, ženske:

KERBER (NEM/1) - CURENKO (UKR)

6:2, 5:7, 6:2

WITTHÖFT (NEM) - HOZUMI (JAP)

7:5, 7:6 (6)

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - GOLUBIĆ (ŠVI)

6:3, 2:6, 6:4

BEGU (ROM/27) - ŠVEDOVA (KAZ)

5:7, 6:3, 6:4

PENG (KIT) - KASATKINA (RUS/23)

6:0, 7:6 (5)

BOUCHARD (KAN) - CHIRICO (ZDA)

6:0, 6:4

PARMENTIER (FRA) - DOI (JAP)

7:5, 7:5

VANDEWEGHE (ZDA) - VINCI (ITA/15)

6:1, 7:6 (3)



SUAREZ NAV. (ŠPA/10) - CEPELOVA (SLK)

6:2, 6:2

CIRSTEA (ROM) - HROMAČEVA (RUS)

6:2, 6:1

RISKE (ZDA) - BRENGLE (ZDA)

7:5, 6:3

S. DŽANG (KIT/20) - SASNOVIČ (BLR)

6:0, 6:3

SEVASTOVA (LAT/32) - HIBINO (JAP)

6:4, b.b.

KUCOVA (SLK) - McHALE (ZDA)

6:4, 6:0

CRAWFORD (ZDA) - DAVIS (ZDA)

4:6, 6:3, 6:0

MUGURUZA (ŠPA/7) - ERAKOVIC (NZL)

7:5, 6:4



ROGERS (ZDA) - HALEP (ROM/4)

6:3, 6:1

BARTY (AVS) - BECK (NEM)

6:4, 7:5

BARTHEL (NEM) - AIAVA (AVS)

6:3, 7:6

PUIG (PRT/29) - TIG (ROM)

6:0, 6:1

LEPCHENKO (ZDA) - BERTENS (NIZ/19)

7:5, 7:6 (5)

DUAN (KIT) - SRAMKOVA (SLK)

6:3, 6:4

VÖGELE (ŠVI) - NARA (JAP)

2:6, 6:2, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/13) - KOZLOVA (UKR)

7:6 (5), 7:5



SVITOLINA (UKR/11) - VOSKOBOJEVA (UKR)

6:0, 6:2

BOSERUP (ZDA) - SCHIAVONE (ITA)

6:2, 6:4

VIHLJANCEVA (RUS) - KING (ZDA)

6:3, 6:2

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - RODINA (RUS)

6:1, 7:6 (2)

JANKOVIĆ (SRB) - SIEGEMUND (NEM/26)

6:1, 1:6, 6:4

GÖRGES (NEM) - SINIAKOVA (ČEŠ)

3:6, 6:3, 6:4

FOURLIS (AVS) - TATIŠVILI (ZDA)

6:4, 6:3

KUZNECOVA (RUS/8) - DUQUE MARINO (KOL)

6:0, 6:1

R. K.