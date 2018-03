Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Tina Weirather je odlično izpeljala superveleslalom. Foto: EPA VIDEO Weiratherjeva po zmagi bl... VIDEO Zmagovita vožnja Tine Wei... Dodaj v

Weiratherjeva v boju za mali globus prehitela Gutovo

Holdenerjeva prvič na stopničkah v superveleslalomu

3. marec 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 14:25

Crans Montana - MMC RTV SLO, STA

Tina Weirather iz Liechtensteina je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v Crans Montani, s čimer je prevzela vodstvo v seštevku te discipline. Maruša Ferk (42.) in Ana Bucik (46.) nista osvojili točk.

Na skrajšani progi je drugo mesto z zaostankom 36 stotink zasedla Avstrijka Anna Veith, tretje pa Švicarka Wendy Holdener.

Weiratherjeva, bronasta z olimpijskih iger v Pjongčangu, je zmagala devetič v karieri, sedmič v superveleslalomu. V tej sezoni je dobila že super-G v Lake Louisu pred natančno tremi meseci.

Veithova, že v Pjongčangu druga za senzacionalno olimpijsko zmagovalko Ester Ledecko (tako kot Mikaele Shifrin je v Švici ni), je slavila decembra v Val d'Iseru. To so njene druge stopničke v tej sezoni. Holdenerjeva, ki bo med glavnimi favoritinjami na nedeljski kombinaciji, je prvič v karieri na zmagovalnem odru v superveleslalomu. Imela je štartno številko 31.

Do zdaj vodilna v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala Lara Gut, januarja najboljša v Cortini, je bila sedma. Do konca sezone je le še en superveleslalom, na sporedu bo čez dva tedna na finalu v Äreju. Weiratherjeva ima 46 točk prednosti.

"Naš fokus je gotovo na kombinaciji. Vidi se, da gredo punce s tako količino superveleslalomskega treninga, kot so ga imele, težko sproščeno na progo in napadajo. Treba je tudi upoštevati, da je drugačen sneg. Kljub temu, da je bil štart zelo nizko, proga ni enostavna," je povedal glavni trener Slovenk Denis Šteharnik.

Končni vrstni red: 1. T. WEIRATHER LIE 1:02,17 2. A. VEITH AVT +0,36 3. W. HOLDENER ŠVI 0,38 4. F. BRIGNONE ITA 0,51 . M. GISIN ŠVI 0,51 6. C. SCHEYER AVT 0,57 7. L. GUT ŠVI 0,59 8. S. BRUNNER AVT 0,68 9. J. HAEHLEN ŠVI 0,77 10. J. SCHNARF ITA 0,81 11. R. MOWINCKEL NOR 0,86 12. C. HÜTTER AVT 0,87 13. P. NUFER ŠVI 0,91 14. P. DORSCH NEM 0,93 15. S. GOGGIA ITA 0,95

...

42. M. FERK SLO 2,02 46. A. BUCIK SLO 2,61

Svetovni pokal (32/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.513 2. W. HOLDENER ŠVI 902 3. T. WEIRATHER LIE 797 4. V. REBENSBURG NEM 767 5. P. VLHOVA SLK 754 6. S. GOGGIA ITA 746 7. L. GUT ŠVI 679 8. R. MOWINCKEL NOR 675 9. M. GISIN ŠVI 669 10. F. HANSDOTTER ŠVE 657 ... 39. A. DREV SLO 176 45. A. BUCIK SLO 152 48. M. HROVAT SLO 145 50. T. ROBNIK SLO 144 58. M. FERK SLO 107

Superveleslalom (7/8): 1. T. WEIRATHER LIE 421 2. L. GUT ŠVI 375 3. A. VEITH AVT 307 4. M. GISIN ŠVI 263 5. J. SCHNARF ITA 259 6. F. BRIGNONE ITA 251 7. N. SCHMIDHOFER AVT 233 8. R. MOWINCKEL NOR 218 9. S. GOGGIA ITA 211 10. L. VONN ZDA 176 ... 54. M. FERK SLO 2

M. R.