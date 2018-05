Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tim Wellens je bil že pred etapo favorit za zmago v zahtevnem zaključku. Foto: Reuters Dodaj v

Wellens imel največ moči v zahtevnem zaključku, Froome popustil

Rumeno majico zadržal Dennis

8. maj 2018 ob 18:38

Caltagirone - MMC RTV SLO, STA

Kolesarji na Giru so se po treh etapah v Izraelu in prostem dnevu preselili na italijanska tla, četrta etapa od Catanie do Caltagironeja na Siciliji je pripadla Belgijcu Timu Wellensu.

Član ekipe Lotto Fix-All je imel po 202 kilometrih v sklepnih 800 metrih, ko se je cesta postavila navkreber (povprečni naklon je bil skoraj 10 odstotkov), več moči od Kanadčana Michaela Woodsa in Italijana Enrica Bataglina. V rožnati majici še naprej ostaja Avstralec Rohan Dennis.

Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome je v zaključku popustil in zaostal 21 sekund.

4. etapa, Catania-Caltagirone, 202 km: 1. T. WELLENS BEL 5:02:09 2. M. WOODS KAN vsi 3. E. BATTAGLIN ITA 4. S. YATES VB 5. D. FORMOLO ITA 6. R. KREUZIGER ČEŠ isti 7. P. KONRAD AVT 8. L. L. SANCHEZ ŠPA 9. D. POZZOVIVO ITA 10. J. CHAVES KOL čas ... . M. MOHORIČ SLO . D. NOVAK SLO . J. POLANC SLO

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. R. DENNIS AVS 14:23:08 2. T. DUMOULIN NIZ +0:01 3. S. YATES VB 0:17 4. T. WELLENS BEL 0:19 5. P. BILBAO ŠPA 0:25 6. M. SCHACHMANN NEM 0:28 7. D. POZZOVIVO ITA isti čas 8. T. PINOT FRA 0:34 9. P. KONRAD AVT 0:35 10. C. BETANCUR KOL isti čas ... . M. MOHORIČ SLO . D. NOVAK SLO . J. POLANC SLO

M. R.