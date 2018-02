Wellinger junak polarnega celovečerca, Prevc 12.

Prevc v finalu z veliko jeze "potegnil" do 113 metrov

10. februar 2018 ob 12:36,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 16:22

Pjongčang - MMC RTV SLO

Petru Prevcu so se na srednji skakalnici sanje o ponovitvi srebra iz Sočija razblinile že po prvi seriji, v finalu pa je rešil, kar se je rešiti dalo, in napredoval na 12. mesto.

Prevc je skočil 113 metrov in pridobil 12 mest. Tilen Bartol je osvojil 16. mesto. V boju za olimpijsko zlato je sanjski skok uspel Andreasu Wellingerju, z izenačitvijo rekorda skakalnice 113,5 metra je poskrbel, da ima Nemčija po letu 1994 (Jens Weissflog) spet olimpijskega prvaka v skokih. Drugo mesto je osvojil Norvežan Johann Andre Forfang, tretji pa je bil njegov rojak Robert Johannson. Poljaki so ostali praznih rok, čeprav sta bila po prvi seriji na vrhu Stefan Hula in Kamil Stoch. Stoch je olimpijsko krono predal s četrtim mestom.

DALJAVE SLOVENCEV poskusna 1. serija 2. serija Timi ZAJC 94,5 m 97,0 m - Tilen BARTOL 103,0 m 106,0 m 102,0 m Peter PREVC 101,0 m 98,5 m 113,0 m Jernej DAMJAN 101,0 m 97,0 m 95,5 m

Tekme konec 20 minut čez polnoč

Prvi vrhunec iger v Pjongčangu se je zavlekel krepko čez polnoč, kar se v zgodovini skokov še ni zgodilo, ob temperaturah okoli -10 stopinj Celzija navijači večinoma niso zdržali do konca skoraj triurnega maratona. Razmere so bile na robu regularnosti, veter je oviral skakalce, begal žirijo in skrbel za številne prekinitve. "Težko je v teh razmerah. Če danes nimaš sreče, nimaš možnosti. V prvi seriji sem čutil sunek pri naletu, v zraku pa čutiš praznino. Hitrost je tako nizka, da če spodaj ni upora, kar padeš dol," je komentiral Jernej Damjan, ki je osvojil 28. mesto.



Prevc dolgo čakal na zeleno luč

Že prva serija se je močno zavlekla, trajala je skoraj uro in pol. Najprej je pihal vzgornik, nato je nagajal bočni veter in bilo je tudi nekaj prekinitev. Najdaljši premor je bil prav pred nastopom Petra Prevca, ki je šel kar štirikrat na štartno rampo, kar je pustilo posledice. Skočil je le 98,5 metra in izgubil možnosti za vrhunsko uvrstitev. Vetrna izravnava je bila šibka, Prevc je dobil odbitek 11 točk. Na vrhu sta bila poljska skakalca Stefan Hula, ki je skočil kar 111 metrov, in Kamil Stoch, ki je z mesto nižjega zaletišča kot Hula pristal pri 106,5 metra in zaostajal skoraj šest točk. Tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang, četrti Nemec Richard Freitag. Od četverice Slovencev je bil najboljši Tilen Bartol (106,0 m), dvanajsti. Najstnik Timi Zajc je bil edini, ki se ni prebil v finale.

.

Nemški jok in poljski mrk

Razplet finala je bil kar malce presenetljiv, ne pa tudi zmagovalec. Wellinger, peti po prvi seriji, je bil za Stochom prvi favorit, s pristankom v telemark in daljavo 113,5 metra je v finalu zanesljivo prevzel vodstvo. Takoj za njim je spodletelo Richardu Freitagu (9. mesto), premalo za vodstvo je ob močnem vetru pokazal tudi Johann Andre Forfang, ki pa si takrat najbrž ni mislil, da bo dobrih osem točk zaostanka za Wellingerjem na koncu dovolj za srebrno medaljo. Stoch, branilec naslova, je v finalu skočil 105,5 metra in ostal brez medalje, poljski mrk v finalu pa je zaokrožil Hula, ki po pristanku pri 105,5 metra ni mogel skriti bridkega razočaranja. V nemškem taboru se je medtem začelo izjemno slavje, 22-letni Wellinger je jokal od sreče.

Mučno čakanje v prvi seriji

"Drugi skok je bil izjemen. Da se bo tako izšlo, si nisem upal sanjati. Razmere so bile ekstremno težke, treba je bilo imeti tudi nekaj sreče," je komentiral Wellinger. Peter Prevc seveda ni imel razloga za slavje, a 113 metrov v finalu vseeno dokazuje, da je še vedno sposoben največjih dosežkov, pa čeprav le po tem, ko se pošteno razjezi: "Drugi skok je bil bolj na jezo in se je lepo izšlo. Poznalo se je, da mi ni bilo treba tolikokrat z zaletišča kot v prvi seriji, ker takrat si v maksimalni koncentraciji, ki jo težko držiš nepretrgoma pet minut. Telo pod skakalnim dresom tudi težko ostane ogreto. Po tem finalnem skoku bo nekoliko laže, to je obliž na celotno tekmo in dodatna samozavest za veliko skakalnico."

Končni vrstni red: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 104,5/113,5 259,3 2. J. FORFANG NOR 106,0/109,5 250,9 3. R. JOHANSSON NOR 100,5/113,5 249,7 4. K. STOCH POL 106,5/105,5 249,3 5. S. HULA POL 111,0/105,5 248,8 6. D.-A. TANDE NOR 103,5/111,5 242,3 7. R. KOBAJAŠI JAP 108,0/108,0 240,8 8. M. EISENB. NEM 106,0/106,5 240,2 9. R. FREITAG NEM 106,0/102,5 240,0 10. K. GEIGER NEM 103,5/105,0 236,7 11. S. AMMANN ŠVI 105,0/104,5 236,6 12. P. PREVC SLO 98,5/113,0 234,3 13. S. KRAFT AVT 103,5/103,0 233,6 ... 16. T. BARTOL SLO 106,0/102,0 220,8 28. J. DAMJAN SLO 97,0/95,5 201,3 33. T. ZAJC SLO 94,0 98,6 Po prvi seriji: daljave točke 1. S. HULA POL 111,0 131,8 2. K. STOCH POL 106,5 125,9 3. J. FORFANG NOR 106,0 125,9 4. R. FREITAG NEM 106,0 125,5 5. A. WELLINGER NEM 104,5 124,9 6. S. KRAFT AVT 103,5 122,8 7. M. EISENB. NEM 106,0 121,6 8. K. GEIGER NEM 103,5 120,3 9. R. KOBAJAŠI JAP 108,0 120,2 10. R. JOHANSSON NOR 100,5 119,9 11. S. AMMANN ŠVI 105,0 119,4 12. T. BARTOL SLO 106,0 119,0 13. D.-A. TANDE NOR 103,5 118,7 ... 24. P. PREVC SLO 98,5 106,2 27. J. DAMJAN SLO 97,0 101,1 33. T. ZAJC SLO 94,0 98,6

T. O.