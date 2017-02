Wellinger vodi po prvi seriji, Peter Prevc popravil slab slovenski vtis

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

12. februar 2017 ob 01:55,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 03:07

Saporo - MMC RTV SLO

V Saporu poteka druga tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih. Po prvi seriji vodi Andreas Wellinger, Peter Prevc je na devetem mestu.

Prva serija je trajala več kot eno uro, veter je bil zelo spremenljiv. Wellinger je pristal pri 140,5 metra. Na drugem mestu je bil Kamil Stoch, tretji pa njegov rojak Maciej Kot.

V finale sta se uvrstila tudi Domen Prevc in Jernej Damjan, Anže Lanišek, Cene Prevc, Anže Semenič in Jurij Tepeš pa so razočarali.

V soboto sta prvo tekmo dobila Peter Prevc in Poljak Maciej Kot. Najstarejši izmed bratov Prevc je četrto leto zapored slavil na skakalnici Okurajama, dosegel pa je 22. zmago v svetovnem pokalu. Dosegel je že 64. posamično zmago za slovenske smučarske skoke v svetovnem pokalu, sam pa je na najvišji stopnički zadnjič stal na lanskem finalu 20. marca v Planici, kjer je po izjemni sezoni rekordov prejel veliki kristalni globus.

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 140,5 131,9 2. K. STOCH POL 137,5 130,6 3. M. KOT POL 133,0 121,9 4. R. JOHANSSON NOR 133,0 119,8 5. S. KRAFT AVT 132,0 118,9 6. D. A. TANDE NOR 138,0 118,8 7. M. EISENBIC. NEM 134,0 118,8 8. M. FETTNER AVT 128,0 113,1 9. P. PREVC SLO 132,0 112,8 10. D. ITO JAP 128,0 111,2 ... 20. D. PREVC SLO 120,0 93,7 30. J. DAMJAN SLO 118,5 84,9 ------------ zunaj finala: ------------ 34. A. LANIŠEK SLO 110,5 81,8 40. C. PREVC SLO 107,0 67,7 44. A. SEMENIČ SLO 106,0 59,6 49. J. TEPEŠ SLO 77,5 16,3

Skupni vrstni red po 18. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.080 točk 2. D. A. TANDE NOR 989 3. S. KRAFT AVT 980 4. D. PREVC SLO 867 5. M. KOT POL 697 6. A. WELLINGER NEM 628 7. M. HAYBÖCK AVT 616 8. M. FETTNER AVT 577 9. M. EISENBICH. NEM 558 10. P. ZYLA POL 490 11. P. PREVC SLO 449 ... 20. J. TEPEŠ SLO 249 29. J. DAMJAN SLO 90 35. C. PREVC SLO 67 48. A. LANIŠEK SLO 17 49. A. SEMENIČ SLO 16 61. B. PAVLOVČIČ SLO 3

A. G.