V Adelbodnu Henrik Kristoffersen ni imel prave konkurence. Foto: Reuters

Wengen: Na slalomu vodi Kristoffersen

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

15. januar 2017 ob 09:53,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 10:25

Wengen - MMC RTV SLO

Po odpovedi sobotnega smuka je vreme v Wengnu zdaj stabilno. Ob 10.30 se je v Švici začela prva vožnja klasičnega slaloma alpskih smučarjev.

Na prvi progi je Henrik Kristoffersen upravičil vlogo favorita in bil najhitrejših. Od glavnih favoritov se mu je najbolj približal Aleksander Horošilov, ki je zaostal 0,44, 0,56 pa je znašal zaostanek Marcela Hirscherja. Najprej je s številko 19 znova prijetno presenetil Manuel Feller, ki je za Norvežanom zaostal le 36 stotink, a Avstrijca so zaradi napake na progi naknadno diskvalificirali. Še hitrejši je bil s številko 30 Norvežan Leif Kristian Haugen, ki je bil le 23 stotink počasnejši od rojaka.

V petek so sicer v tako rekoč neregularnih razmerah izpeljali v Wengnu kombinacijo, v soboto pa zaradi novega snega smuka za pokal Lauberhorn niso mogli. Štart sicer najdaljšega smuka v svetovnem pokalu so prestavili nekoliko nižje, a tudi to ni šlo. Vreme je bilo močnejše in tekmo so morali odpovedati. Za zdaj še ni jasna usoda smuka oziroma, kdaj in kje ga bodo nadomestili.

Prvi favorit je Henrik Kristoffersen, ki je konkurenco deklasiral prejšnji teden v Adelbodnu. Norvežan je s tem tudi prevzel vodstvo v slalomskem seštevku, kjer imata z Marcelom Hirscherjem enako število točk, a ima Kristoffersen več zmag. Na prvem slalomu zaradi spora z norveško zvezo ni nastopil, na štirih pa je bil le enkrat premagan. V Zagrebu je bil tretji.

Slovenske barve bo zastopal Štefan Hadalin, ki ima številko 45. Na kombinacijskem slalomu je v petek postavil drugi čas. Druga vožnja bo ob 13.30, neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Trenutni vrstni red (po številki 30): 1 H. KRISTOFFERSEN NOR 52,51 2. L. HAUGEN NOR +0,23 3. A. HOROŠILOV RUS 0,44 4. M. HIRSCHER AVT 0,56 5. P. THALER ITA 0,58 . M. HARGIN ŠVE 0,58 7. S. GROSS ITA 0,60 8. D. CHOUDOUNSKY ZDA 0,61 9. D. RYDING VB 0,78 10. M. MOELGG ITA 0,83 11. F. NEUREUTHER NEM 0,97 12. A. PINTURAULT FRA 0,99 13. N. JUASA JAP 1,12 Štartna lista: 45 Š. HADALIN SLO Odstop: Feller (diskv.), Aerni ...





T. J.