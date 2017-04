Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Arsene Wenger sluti, da ne bo več dolgo vodil Arsenala. Zadnjo besedo bo imela uprava kluba, ki je že dejala, da se bo o prihodnosti Francoza na Emiratesu pogovorila po koncu sezone. Foto: Reuters Razumem, da so navijači razočarani. Vsi smo. Skrb vzbujajoče je, na kakšen način smo izgubili tekmo. Gostitelji so igrali odlično, letos so premagali tudi Chelsea, kar dokazuje njihovo kvaliteto. Znašli smo se v zelo težkem položaju, ta poraz vsekakor ni pomagal. Arsene Wenger Wenger že dlje časa razdvaja navijače Arsenala, ki so se razdelili na dva tabora - na tiste, ki si želijo njegovega odhoda, in na tiste, ki želijo, da ostane. Foto: Reuters Sorodne novice Polom razglašenega Arsenala in novi žvižgi za Wengerja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wenger po novem polomu: Vsi smo zaskrbljeni!

11. april 2017 ob 11:42

London - MMC RTV SLO

Glasni žvižgi s tribun po novi slabi predstavi Arsenala v Premier ligi so jasno pokazali, kaj si navijači topničarjev mislijo o letošnji sezoni, predvsem pa o menedžerju ekipe Arsenu Wengerju.

Ta je s svojimi varovanci v ponedeljek zvečer v sklopu 32. kroga prvenstva klonil pred Crystal Palaceom v gosteh (3:0). Četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov, se tako ekipi s severnega dela Londona vse bolj izmika. Za četrtouvrščenim Manchester Cityjem, ki ima odigrano tekmo več, zaostaja za 7 točk.

"Arsenal sem vodil na več kot 1.100 tekmah in zagotovo nismo navajeni takšnih porazov. Tega enostavno ne smemo sprejeti, hitro se moramo pobrati," so bile prve besede Francoza po ponedeljkovem porazu. Njegovi varovanci niso bili razpoloženi, streljali so s slepimi naboji, v drugem polčasu niso sprožili niti enega strela v okvir vrat nasprotnika. "Razumem, da so navijači razočarani. Vsi smo. Skrb vzbujajoče je, na kakšen način smo izgubili tekmo. Gostitelji so igrali odlično, letos so premagali tudi Chelsea, kar dokazuje njihovo kvaliteto. Znašli smo se v zelo težkem položaju, ta poraz vsekakor ni pomagal," je sklenil Wenger.

Walcott ponudil opravičilo za predstavo

Arsenal je sicer na tekmi dominiral, imel je 72-odstotno posest nad žogo, a mu to ni kaj prida pomagalo. Stežka je prebijal odlično postavljeno obrambno linijo Crystal Palacea, v prvem polčasu je v okvir vrat sprožil tri strele, mreža je obmirovala. "To ni Arsenal. To nismo bili mi. Vse, kar lahko storimo, je to, da se opravičimo za današnjo predstavo," je dejal nadomestni kapetan ekipe Theo Walcott in dodal: "Igralci Crystal Palacea so si zmago bolj želeli. To je bilo razvidno že takoj po prvem sodnikovem žvižgu. Upali smo, da smo se rešili krize, in da ne bomo spet zabredli vanjo. A sodeč po današnji predstavi se je zgodilo prav to."

Prvič štirje zaporedni porazi v gosteh

Arsenal je pod Wengerjevim vodstvom v ponedeljek prvič izgubil štiri zaporedne prvenstvene tekme v gosteh. Pred porazom s Crystal Palaceom (3:0) so topničarji klonili še pri West Bromwichu (3:1), Liverpoolu (3:1) in Chelseaju (3:1). Zadnjič so v gosteh slavili 14. januarja letos v Swanseaju (0:4). Do konca prvenstva Londončane čaka še osem tekem, in sicer proti Leicester Cityju, Manchester Unitedu, Evertonu, Sunderlandu (vse doma), Middlesbroughu, Tottenhamu, Stoke Cityju in Southamptonu (vse v gosteh).

Mitja Lisjak