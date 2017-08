Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Arsene Wenger nikakor ne uspe utišati vse glasnejših kritikov. Foto: Reuters Iz govorice teles Arsenalovih nogometašev (na fotografiji Mesut Özil) v nedeljo na Anfieldu je bilo mogoče razbrati, da je v ekipi s severnega Londona nekaj zelo narobe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wengerja želijo "brcniti" iz kluba že po treh prvenstvenih tekmah

Sutton: Arsene je pokazal sebičnost

29. avgust 2017 ob 09:50

London - MMC RTV SLO

"Želim si, da odide, ker menim, da ne zmore več motivirati svojih varovancev," je o menedžerju Arsenala Arsenu Wengerju dejal legendarni napadaec topničarjev Ian Wright.

Nogometaši Arsenala niso najbolje začeli nove sezone Premier lige. V uvodnem krogu so sicer (s težavo) ugnali Leicester City (4:3), nato pa sta sledila dva poraza - oba v gosteh. Najprej je bil z 1:0 boljši Stoke City, sledil je še boleč poraz v derbiju 3. kroga proti Liverpoolu, ki so ga Londončani na Anfieldu izgubili s kar 4:0.

Menedžer topničarjev Arsene Wenger je že več let tarča kritik. Francoski strateg nikakor ne uspe svojih varovancev popeljati na zeleno vejo, navijače poleg slabih rezultatov skrbi tudi bleda igra. Številni so prepričani, da je Wenger "izgubil" slačilnico.

Wright: Wenger je glavni krivec

Mednje sodi tudi nekdanji Arsenalov as in eden najboljših napadalcev v zgodovini Premier lige Ian Wright. "Vse skupaj je prava nočna mora. Kako nam ne uspe igralcev pripraviti, da bi igrali za nas? Wenger je tu glavni krivec," je dejal nekdanji odlični napadalec, ki je za Arsenal dosegel 128 zadetkov. "Odigrali smo tri tekme v prvenstvu in smo že v globoki krizi. Menim, da bi moral Wenger oditi? Da. Želim si, da odide, ker menim, da ne zmore več motivirati svojih varovancev. Oditi mora zaradi sebe in svoje prisebnosti," je nadaljeval in sklenil: "Kako naprej? Ta ekipa, ki jo imamo, za Wengerja ne igra že več let."

Wenger, ki je menedžer Arsenala že vse od leta 1996, se nikakor ne more otresti kritik, kljub temu, da je v zadnjih štirih sezonah trikrat osvojil FA-pokal. Prav s tem si je na koncu rešil kožo, maja letos je pogodbo podaljšal še za dve leti. Napaka v očeh mnogih. "Wenger je kriv za vse. Vse je zavedel z uspehi v FA-pokalu. Navijače je očaral. Po mojem mnenju je s podpisom nove pogodbe pokazal svojo sebičnost. Zanima me, kaj o vsem tem pravijo tudi najbolj optimistični navijači! V prejšnji sezoni je bil Wenger nespoštljiv do vseh, moral bi oditi iz kluba. Jaz bi se ga znebil v tem trenutku. Znebil bi se ga že lani," je bil v komentarju oster še nekdanji napadalec Blackburna in angleške izbrane vrste Chris Sutton.

V naslednjem krogu Premier lige se bo Arsenal na Emiratesu doma pomeril z Bournemouthom, ki letos še ne pozna zmage. Na treh tekmah je prav tolikokrat izgubil.

