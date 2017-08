Werder se je odlično upiral do mojstrovine Lewandowskega s peto

HSV odlično začel novo sezono

26. avgust 2017 ob 18:20

Bremen - MMC RTV SLO

Nogometaši Werderja že od septembra 2010 čakajo na točko proti Bayernu. V 2. krogu Bundeslige so bili blizu, pokopal jih je izjemni napadalec Robert Lewandowski (0:2).

Bremenčanom je pred 42.100 gledalci na razprodanem Weserstadionu z disciplinirano igro uspelo ohraniti neodločen izid vse od 72. minute. Trener Bavarcev Carlo Ancelotti, ki je znova lahko računal na vratarja Manuela Neuerja (branil je prvič po porazu v četrtfinalu Lige prvakov v Madridu 18. aprila, kjer si je poškodoval stopalo), je že jezno žvečil. V 64. minuti je Arjena Robbna zamenjal s Kingsleyjem Comanom, kar se je izkazalo za odlično potezo.

Tolisso v prečko, Süle rešil pred golovo črto

Nemški prvaki so imeli veliko premoč na začetku, v 7. minuti je Corentin Tolisso v gneči pred vrati iz bližine stresel prečko. Werder se je branil z osmimi igralci, gostitelji so stavili na prekinitve. Po pol ure igre je kapetan Thomas Delaney prišel do strela iz ugodnega položaja, a je Mats Hummels odlično posredoval z drsečim štartom. Žoga se je odbila do Ludwiga Augustinssona, ki je že ukanil Neuerja, a je Niklas Süle žogo odbil pred golovo črto. Sedem minut pred odmorom je po prodoru Francka Riberyja po levi strani do strela z glavo prišel Robben, vendar je meril mimo vrat.

Lewandowski v treh minutah zadel dvakrat

Tudi na začetku drugega polčasa Bayern ni imel pravih idej proti zgoščeni obrambi. V 72. minuti je Coman odlično preigraval na desni strani. Žogo je podal pred vrata, kjer se je Lewandowski izognil prepovedanemu položaju in s peto velemojstrsko matiral vratarja Jirija Pavlenko.

Tri minute zatem se je Lewandowski odlično znašel v kazenskem prostoru, žogo je z desno nogo poslal med nogama Pavlenke v mrežo in četrt ure pred koncem je bilo jasno, da je Werder izgubil že 14. zaporedno prvenstveno tekmo proti Bayernu.

"Zelo sem zadovoljen z zmago, saj je bila to res težka tekma. Eno uro smo se mučili, saj je bilo zelo malo prostora. Seveda imamo še precej prostora za izboljšavo, a na koncu štejejo tri točke, ki jih v Bremnu ni lahko osvojiti," je povedal Ancelotti.

Sahin s podajo in golom junak v Dortmundu

Na stadionu Westfalen je Borussia ugnala berlinsko Hertho z 2:0. Po četrt ure igre je Nuri Sahin z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Pierre Emerick Aubameyang z levico velemojsrsko preusmeril žogo v mrežo. Razigrani Sahin je psotavil končni izid v 57. minuti z močnim strelom z roba kazenskega prostora z desno nogo. To je bil njegov prvi zadetek po 13. februarja 2015.

Badstuber priigral prve tri točke Stuttgartu

Stuttgart, ki se je po letu dni vrnil v Bundesligo, je premagal Mainz z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Holger Badstuber z glavo po podaji Dennisa Aoga iz kota v 53. minuti.

Kampl sedel na klopi

Kevin Kampl je vseh 90 minut sedel na klopi, Bayer iz Leverkusna pa je dvakrat zapravil vodstvo proti Hoffenheimu in se na koncu moral zadovoljiti s točko (2:2).

Sanjski štart za HSV

Odlično je sezono začel Hamburger SV, ki je v petek zvečer zmagal v Kölnu (1:3). Tekma je trajala kar 103 minute, saj se je glavni sodnik Felix Brych na začetku drugega polčasa poškodoval. Zamenjal ga je četrti sodnik Sören Storks, ki je takoj izključil Mergima Mavraja zaradi drugega rumena kartona. HSV-ju je tudi z deseterico uspelo ohraniti prednost. Zmago je potrdil Lewis Holtby po protinapadu v 100. minuti.

2. krog:

KÖLN - HAMBURGER SV 1:3 (0:2)

Sörensen 97.; Hahn 28., Wood 35., Holtby 100.

RK: Mavraj 60./HSV

Maroh (Köln) je sedel na klopi.

AUGSBURG - BORUSSIA (M) 2:2 (1:2)

Finnbogason 1., Cordova 89.; Zakaria 7., Wendt 30.



BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM 2:2 (1:0)

Wendell 32./11-m, Bellarabi 49.; Kramarić 47., Uth 70.

Kampl (Bayer) je sedel na klopi.



EINTRACHT - WOLFSBURG 0:1 (0:1)

Didavi 22.

STUTTGART - MAINZ 1:0 (0:0)

Badstuber 53.

WERDER - BAYERN 0:2 (0:0)

Lewandowski 72., 75.

Werder: Pavlenka, Bauer, Sane, Veljković, Gebre Selassie, Augustinsson, Eggestein (76./Bargfrede), Gondorf (76./Kainz), Delaney, Bartels (84./Eggestein), Kruse.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso, Vidal (85./Rudy), Thiago, Robben (64./Coman), Ribery (73./Müller), Lewandowski.

Sodnik: Bastian Dankert





BORUSSIA (D) - HERTHA 2:0 (1:0)

Aubameyang 15., Sahin 57.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis (40./Toprak), Bartra, Zagadou, Sahin, Castro, Götze (63./Kagava), Pulišić, Philipp (79./Dahoud), Aubameyang.

Hertha: Jarstein, Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt, Stark, Skjelbred, Leckie, Darida, Kalou (58./Haraguči), Ibišević (58./Esswein).

Sodnik: Marco Fritz





Nedelja ob 15.30:

RB LEIPZIG - FREIBURG



Ob 18.00:

HANNOVER - SCHALKE

Lestvica: BORUSSIA (D) 2 2 0 0 5:0 6 BAYERN 2 2 0 0 5:1 6 HAMBURGER SV 2 2 0 0 4:1 6 BORUSSIA (M) 2 1 1 0 3:2 4 HOFFENHEIM 2 1 1 0 3:2 4 SCHALKE 1 1 0 0 2:0 3 HANNOVER 1 1 0 0 1:0 3 HERTHA 2 1 0 1 2:2 3 STUTTGART 2 1 0 1 1:2 3 WOLFSBURG 2 1 0 1 1:3 3 FREIBURG 1 0 1 0 0:0 1 AUGSBURG 2 0 1 1 2:3 1 EINTRACHT 2 0 1 1 0:1 1 BAYER LEVERKUSEN 2 0 1 1 3:5 1 MAINZ 2 0 0 2 0:2 0 LEIPZIG 1 0 0 1 0:2 0 KÖLN 2 0 0 2 1:4 0 WERDER 2 0 0 2 0:3 0

A. G.