Werder v veliki krizi - Nouri ni več trener

Začasni trener bo Florian Kohfeldt

30. oktober 2017 ob 17:08

Bremen - MMC RTV SLO

Nogometaši Werderja so po desetih krogih Bundeslige še vedno brez zmage. Vodstvo kluba se je po nedeljskem polomu proti Augsburgu z 0:3 odpustilo trenerja Alexandra Nourija.

Nekdanji nogometaš, po očetu Iranec, je Bremenčane prevzel septembra 2016. Lani je v spomladanskem delu nanizal serijo zmag in zanesljivo uspel obdržati Werder med elito. Začasno vodenje prve ekipe bo prevzel trener ekipe do 23 let Florian Kohfeldt, ki je bo debitiral na petkovi tekmi proti Eintrachtu iz Frankfurta.

Nouri je tretji trener, ki je izgubil delo v novi sezoni. Wolfsburg je septembra odpustil Andriesa Jonkerja, Bayern pa Carla Ancelottija.

